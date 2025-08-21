Quảng Ninh xử lý 8 cán bộ, đảng viên vi phạm quy định bảo mật nhà nước

Ngày 21/8, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Quảng Ninh đã lập biên bản, xử phạt hành chính 8 cán bộ, đảng viên công tác tại các cơ quan cấp xã, phường trên địa bàn.

Các trường hợp vi phạm chủ yếu do soạn thảo, lưu giữ tài liệu không đúng quy định, tiềm ẩn nguy cơ làm lộ, mất thông tin thuộc phạm vi bí mật nhà nước.

Công an làm việc với một trong 8 cán bộ vi phạm (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo cơ quan chức năng, bảo vệ bí mật nhà nước là nghĩa vụ bắt buộc của mỗi cán bộ, công chức, viên chức. Việc sao chụp, phát tán hoặc lưu trữ tài liệu mật không an toàn đều có thể gây hậu quả nghiêm trọng.

Phòng An ninh chính trị nội bộ khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đồng thời coi việc xử lý 8 trường hợp vừa qua là lời cảnh tỉnh, nhắc nhở mọi tổ chức, cá nhân không được chủ quan trong quản lý, sử dụng tài liệu mật.