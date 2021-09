Khởi tố Chánh thanh tra Sở TN&MT với tội 'vô ý làm lộ bí mật Nhà nước'

Dân trí Chánh thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Bình đã bị khởi tố về tội "vô ý làm lộ bí mật Nhà nước".

Xác nhận với PV Dân trí vào tối 9/9, một lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình cho biết, ông Nguyễn Kiên Cường (SN 1969), Chánh thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Bình đã bị khởi tố về tội "vô ý làm lộ bí mật Nhà nước".

Trước đó, căn cứ kết quả điều tra ban đầu, ngày 21/9/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình ra Quyết định khởi tố vụ án "Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước", quyết định khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam bị can đối với Vũ Văn Sơn (thường gọi Sơn 'Lông', SN 1983, trú tại thôn 5, xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng) để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước" quy định tại khoản 1 điều 337 Bộ luật hình sự.

Theo hồ sơ vụ án, trong khoảng thời gian từ tháng 6 - 9/2020, Sơn đã dùng tài khoản zalo được tạo từ sim điện thoại chính chủ có tên "Sơn Lông" để gửi 2 hình ảnh chụp nội dung văn bản thuộc diện mật, phát tán vào nhóm zalo và gửi tiếp cho một số người khác.

Đối tượng Vũ Văn Sơn.

Đến 10/6/2021, Sơn bị TAND tỉnh Thái Bình tuyên phạt 10 năm 6 tháng tù giam về tội "Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước".

Quá trình đấu tranh, mở rộng điều tra vụ án, Công an tỉnh Thái Bình xác định ông Nguyễn Kiên Cường, Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Bình là người đã có hành vi sử dụng điện thoại di động cá nhân để chụp ảnh 2 văn bản mật. Từ hình ảnh này, Vũ Văn Sơn có được rồi gửi cho nhiều người khác.

Ngoài tội danh "Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước", ngày 26/2/2021, Sơn "lông" cùng Phạm Thị Mơ (SN 1967) trú tại Đông Lâm, Tiền Hải, Thái Bình; Nguyễn Thị Dịu (SN 1995) trú tại Thụy Liên, Thái Thụy, Thái Bình, bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình khởi tố để điều tra làm rõ hành vi có dấu hiệu phạm tội "Mua bán trái phép hóa đơn".

Trong 3 đối tượng trên, Nguyễn Văn Sơn, là người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH phát triển thương mại Sơn Huy (đóng tại TP Hải Phòng). Công ty của Sơn đăng ký kinh doanh trong lĩnh vực buôn bán vật liệu xây dựng, san lấp công trình tại huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình và vùng lân cận. Nguyễn Văn Sơn và 2 đối tượng nói trên bị cáo buộc là móc nối với các đối tượng khác để mua bán hóa đơn trái phép.

Đức Văn