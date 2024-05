Quản lý nhà hàng đặt ký hiệu cho các tiếp viên bán dâm

Ngày 23/5, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Ánh (29 tuổi, ngụ Lâm Đồng) 3 năm 6 tháng tù, Đoàn Thị Thảo (33 tuổi, ngụ Trà Vinh) 3 năm tù và Nguyễn Đặng Thanh Tâm (26 tuổi, ngụ Tây Ninh) 1 năm tù về tội Môi giới mại dâm.

Bị cáo Ánh (bìa phải) và Thảo tại tòa (Ảnh: M.Đ).

Theo cáo trạng, tối 19/7/2023 Công an TPHCM kiểm tra khách sạn ở quận 5, phát hiện 4 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Qua điều tra xác minh, công an bắt tạm giam Nguyễn Thị Ngọc Ánh, Đoàn Thị Thảo và Nguyễn Đặng Thanh Tâm.

Nguyễn Thị Ngọc Ánh khai được chủ nhà hàng tại phường 8, quận 5, TPHCM, giao quản lý điều hành hoạt động của quán. Đồng thời, cô ta được hưởng 45% số tiền trên tổng hóa đơn thanh toán.

Ánh trực tiếp tuyển chọn, quản lý phòng và tiếp viên của nhà hàng. Để tăng doanh thu, Ánh cho phép các nhân viên quản lý phòng và nữ tiếp viên ra ngoài bán dâm sau 23h hàng ngày.

Để quản lý công việc, Ánh quy ước tiếp viên phải đeo vòng bằng nhựa để phân biệt. Trong đó, tiếp viên đeo vòng màu hồng thì không đi bán dâm, người mang vòng màu đen được bán dâm về liền, các cô gái đeo vòng màu trắng được bán dâm qua đêm.

Đến ngày 19/7/2023, Ánh giao cho Võ Văn Mười và Nguyễn Công Dương lập ký hiệu ghi vào sổ, thể hiện số 1 bán dâm về liền, số 2 bán dâm qua đêm và dấu x là không đi bán dâm.

Đối với Đoàn Thị Thảo và Nguyễn Đặng Thanh Tâm là nhân viên quản lý phòng, do Ánh trực tiếp tuyển chọn. Thảo và Tâm biết Ánh có chủ trương cho tiếp viên nữ trong nhà hàng đi bán dâm để thu hút khách, tăng doanh thu cho nhà hàng. Đối với đối tượng Mười, Dương, do không có mặt tại địa phương nên Công an TPHCM quyết định tách vụ án, tạm đình chỉ điều tra, làm rõ xử lý sau.

Tại tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình như cáo trạng truy tố.

Được nói lời sau cùng, bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Ánh ăn năn hối cải, xin HĐXX xem xét tuyên mức án nhẹ nhất để sớm về nuôi con. Bị cáo Đoàn Thị Thảo xin lỗi gia đình và những người bị liên lụy.

HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo Ánh, Thảo và Tâm gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm nếp sống văn minh, lành mạnh, đạo đức xã hội và quản lý trật tự công cộng, cần phải xử lý nghiêm trước pháp luật để răn đe. Sau khi cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX quyết định tuyên phạt các bị cáo mức án nêu trên.