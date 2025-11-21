Quan hệ với bạn gái chưa đủ 13 tuổi, nam thanh niên lĩnh 11 năm tù

Ngày 21/11, Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Vũ Văn Tuấn (19 tuổi, ở Ninh Bình) mức án 11 năm tù về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Trước đó, vào khoảng giữa tháng 5 Tuấn nhắn tin qua ứng dụng trên mạng xã hội làm quen với cháu N. (chưa đủ 13 tuổi). Sau một thời gian trò chuyện qua lại, cả hai có quan hệ yêu đương.

Đến ngày 25/5, Tuấn nhắn tin rủ đi chơi và N. nhận lời. Khoảng 0h50 ngày hôm sau (26/5), bị cáo điều khiển xe máy đến nhà cháu N. đón cháu đi chơi.

Do trời mưa, Tuấn rủ cháu N. thuê nhà nghỉ để trú mưa và bé gái đã đồng ý. Tuấn đưa bé đến một nhà nghỉ ở phường Hoàng Mai để thuê phòng.

Vũ Văn Tuấn lĩnh án 11 năm tù về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi (Ảnh: Nguyễn Hải).

Tại đây, bị cáo đã quan hệ tình dục với N. Khoảng 7h sáng cùng ngày, cháu N. thức giấc gọi Tuấn dậy và bị cáo tiếp tục quan hệ với nạn nhân.

Sau đó, Tuấn trả phòng rồi đưa cháu N. về nhà một người bạn của N. chơi, còn mình đi xe máy về nhà ở Ninh Bình.

Chiều cùng ngày, mẹ cháu N. phát hiện cổ con gái có nhiều vết bầm tím nên đã gặng hỏi. Cháu N. kể lại sự việc cho mẹ nghe. Sau đó mẹ của N. đến Công an phường Đại Kim (quận Hoàng Mai cũ, Hà Nội) trình báo vụ việc.

Đến ngày 27/5, Tuấn bị bắt giữ trong trường hợp khẩn cấp để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi, do khi bị giao cấu, nạn nhân chưa đủ 13 tuổi.

Về trách nhiệm dân sự, gia đình cháu N. không yêu cầu bồi thường và đề nghị cơ quan chức năng xử lý Tuấn theo quy định của pháp luật.