Phú Thọ: Bắt giữ đối tượng đặc biệt nguy hiểm vận chuyển 30 bánh heroin

Theo thông tin chiều 13/6 từ Công an tỉnh Phú Thọ, đây là vụ án thu giữ được số lượng lớn ma túy. Quá trình bắt giữ đã bảo đảm tuyệt đối an toàn cho cán bộ chiến sỹ, nhân dân và đối tượng.

Đối tượng Vàng A Lềnh (SN 1991, trú ở xã Hang Kia, huyện Mai Châu, Hòa Bình) đã bị bắt quả tang khi đang vận chuyển trái phép 30 bánh heroin, tổng trọng lượng trên 10,3 kg, để bán kiềm lời ở phường Nông Trang, thành phố Việt Trì (Phú Thọ).

Đối tượng Vàng A Lềnh bị bắt quả tang khi đang vận chuyển trái phép 30 bánh heroin để bán kiềm lời (Ảnh: Công an Phú Thọ).

Cơ quan công an đã tạm giữ một xe ô tô nhãn hiệu Santafe BKS 30E- 87699 được đối tượng dùng để vận chuyển số ma túy nói trên, một điện thoại di động và 12 triệu đồng tiền mặt.

"Đây là đối tượng đặc biệt nguy hiểm, mua bán, vận chuyển ma túy với số lượng lớn từ Lào vào nội địa các tỉnh của Việt Nam để tiêu thụ"- Công an tỉnh Phú Thọ cho hay.

Hiện nay Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an tỉnh Hòa Bình tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.