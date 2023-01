Phong tỏa trung tâm đăng kiểm: Công an ập vào yêu cầu nhiều chủ xe rời đi

Cảnh sát có nhiều hoạt động giống như khám xét cơ sở này. Theo người dân, khoảng 9h30, các cán bộ công an xuất hiện bất ngờ, khi trung tâm này đang kiểm định cho các phương tiện (Ảnh: L.C).

Trước đó, Công an TPHCM, Công an tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang đã khởi tố nhiều lãnh đạo, cán bộ tại một số Trung tâm đăng kiểm trên địa bàn vì nhận hối lộ. Các bị can được xác định có hành vi vòi vĩnh, đòi tiền "bôi trơn" của các chủ phương tiện đi đăng kiểm. Sau khi nhận tiền, các đối tượng tại trung tâm đăng kiểm sẽ bỏ qua các lỗi kỹ thuật như điều kiện khí thải, đèn, phanh... và cấp chứng nhận đăng kiểm cho các chủ phương tiện.

Ngày 5/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 cán bộ Cục Đăng kiểm Việt Nam, gồm: ông Trần Anh Quân (quyền Trưởng phòng Kiểm định xe cơ giới), ông Đặng Trần Khanh (Phó Trưởng phòng Kiểm định xe cơ giới) và ông Phạm Đức Ngọc (chuyên viên Phòng Kiểm định xe cơ giới) về tội "Nhận hối lộ".