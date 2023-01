Hà Nội: Nhiều cảnh sát xuất hiện tại Trung tâm đăng kiểm ở Mỹ Đình

Sáng 10/1, mạng xã hội lan truyền hình ảnh chụp tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-03S (số 3 Lê Quang Đạo, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Theo hình ảnh, một số cán bộ công an xuất hiện trong khi các phương tiện vẫn đang đỗ chờ đến lượt đăng kiểm.

Cảnh sát xuất hiện tại Trung tâm đăng kiểm 29-03S sáng 10/1. (Ảnh: Đ.T.).

Chia sẻ với phóng viên, anh M. (chủ một gara ô tô tại số 3 Lê Quang Đạo) cho biết khoảng 9h30 cùng ngày, nhiều cán bộ công an đã đến trung tâm đăng kiểm và yêu cầu chủ các phương tiện đi đăng kiểm ra về.

"Sáng nay, tôi cũng đi đăng kiểm cho một xe mà chưa kịp làm thì được yêu cầu rời trung tâm", anh M. nói và cho biết hiện anh thấy Trung tâm đăng kiểm 29-03S đã đóng cửa, dừng hoạt động.

Một lãnh đạo phường Phú Đô cũng xác nhận trung tâm đăng kiểm này đang trong tình trạng có "hàng rào" và cảnh sát đứng trước cổng.

Phóng viên nhiều lần cố gắng liên hệ với lãnh đạo Trung tâm đăng kiểm 29-03S và số điện thoại hotline của trung tâm nhưng không ai nghe máy.

Cảnh sát xuất hiện khi nhiều phương tiện đang đợi để đăng kiểm. (Ảnh: Đ.T.).

Trước đó, Công an TP TPHCM, Công an tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang đã khởi tố nhiều lãnh đạo, cán bộ tại một số Trung tâm đăng kiểm trên địa bàn vì "nhận hối lộ". Các bị can được xác định có hành vi "vòi vĩnh", đòi tiền "bôi trơn" của các chủ phương tiện đi đăng kiểm. Sau khi nhận tiền, các đối tượng tại trung tâm đăng kiểm sẽ bỏ qua các lỗi kỹ thuật như điều kiện khí thải, đèn, phanh... và cấp chứng nhận đăng kiểm cho các chủ phương tiện.

Ngày 5/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 cán bộ Cục Đăng kiểm Việt Nam, gồm: ông Trần Anh Quân (quyền Trưởng phòng Kiểm định xe cơ giới), ông Đặng Trần Khanh (Phó Trưởng phòng Kiểm định xe cơ giới) và ông Phạm Đức Ngọc (chuyên viên Phòng Kiểm định xe cơ giới) về tội "Nhận hối lộ".

Cùng ngày, các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM tiến hành khám xét Cục Đăng kiểm Việt Nam ở TPHCM (đường D5, phường 25, quận Bình Thạnh) và Cục Đăng kiểm Việt Nam tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Ngày 9/1, Bộ Giao thông Vận tải cho biết đã ra quyết định giao ông Nguyễn Vũ Hải - Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam - điều hành hoạt động của Cục Đăng kiểm Việt Nam. Thời gian quyết định chính thức có hiệu lực từ ngày 6/1/2023.

Ông Nguyễn Vũ Hải phụ trách hoạt động của Cục Đăng kiểm Việt Nam trong thời gian Cục trưởng Đặng Việt Hà vắng mặt tại đơn vị để phục vụ công tác điều tra theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.