Phó trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương bị bắt

Quá trình điều tra vụ án Tổ chức, môi giới cho người khác ở lại Việt Nam trái phép; Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", xảy ra tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương và một số tỉnh, thành phố khác, ngày 12/4 và ngày 17/4, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét đối với 2 bị can: Đặng Quang Việt (64 tuổi) - nguyên Phó trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương và Nguyễn Thành Nhân (51 tuổi) - Phó trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương.

Hai bị can trên cùng bị khởi tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Các bị can Đặng Quang Việt và Nguyễn Thành Nhân (từ trái qua phải) (Ảnh: Bộ Công an).

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an cũng ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với: Quảng Thành Thao (41 tuổi) và Nguyễn Đức Thành (44 tuổi), cùng về tội Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức"=, quy định tại Điều 341 Bộ luật Hình sự.

Các quyết định khởi tố, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét được VKSND Tối cao phê chuẩn.