Phó Chủ tịch huyện Bù Gia Mập bị bắt

Ngày 22/10, Cơ quan CSĐT Công an Bình Phước đã khởi tố bị can, tống đạt lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét nơi làm việc, nơi ở đối với ông Nguyễn Xuân Hoan (SN 1973, Phó Chủ tịch UBND huyện Bù Gia Mập); Lê Minh Bảo (SN 1979) và Nguyễn Thế Vinh (SN 1985), cùng là Phó trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bù Gia Mập; Hoàng Huy Phương (SN 1985), chuyên viên Đội Quản lý công trình đô thị huyện Bù Gia Mập.

Cả 4 cán bộ trên bị bắt để điều tra về tội Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, xảy ra tại huyện Bù Gia Mập.

Thứ hai từ trái qua - ông Nguyễn Xuân Hoan, Phó Chủ tịch UBND huyện Bù Gia Mập, bị bắt tạm giam (Ảnh: Công an Bình Phước).

Công an Bình Phước xác định, đây là các bị can có liên quan đến vụ án Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi và Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất do Cơ quan CSĐT Công an Bình Phước khởi tố điều tra từ tháng 5.

Thời điểm này, Cơ quan CSĐT Công an Bình Phước đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Hữu Hóa (SN 1972), Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bù Gia Mập, nguyên Phó trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bù Gia Mập, và Nguyễn Thị Hải (SN 1981).

Quá trình điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan CSĐT xác định, từ năm 2015 đến nay, ông Nguyễn Xuân Hoan với vai trò là Phó Chủ tịch UBND huyện Bù Gia Mập (phụ trách kinh tế) đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn chỉ đạo các cơ quan chức năng của huyện và cán bộ cấp dưới thực hiện trái với quy định trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai đối với 38ha đất rừng trồng thành rừng được chuyển giao về địa phương quản lý.

Trong đó, bị can Hoan chỉ đạo Lê Minh Bảo, Nguyễn Thế Vinh và Hoàng Huy Phương thuộc hội đồng và tổ chuyên viên giúp việc Hội đồng bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án bãi rác tập trung huyện Bù Gia Mập, thực hiện việc kiểm kê hiện trạng và áp giá bồi thường, hỗ trợ bồi thường cây trồng, kiến trúc trên diện tích 3/38ha trái quy định, gây thất thoát ngân sách Nhà nước hơn 798 triệu đồng.

Vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an Bình Phước tiếp tục điều tra, làm rõ.