"Phi công" hẹn bạn gái vào nhà nghỉ rồi cướp, trói tay chân

Ngày 18/12, thông tin từ Công an phường Tuy Hòa (tỉnh Đắk Lắk), đơn vị vừa phối hợp bắt giữ đối tượng Phạm Ngọc Trân (28 tuổi, trú xã Xuân Lộc) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, Trân có mối quan hệ quen biết với chị T.T.T. (31 tuổi, trú tại thành phố Cần Thơ).

Đối tượng Phạm Ngọc Trân và hiện trường vụ việc (Ảnh: Công an phường Tuy Hòa).

Khoảng 12h ngày 17/12, Trân nhắn tin rủ chị T. đến một nhà nghỉ trên đường Văn Cao (phường Tuy Hòa).

Khi chị T. vào phòng, Trân liền dùng dao khống chế yêu cầu nạn nhân phải chuyển 40 triệu đồng vào tài khoản của mình. Nhận được tiền, Trân dùng băng keo trói tay, chân, bịt miệng chị T. lại rồi tẩu thoát.

Nghe tiếng kêu cứu của chị T., nhân viên và chủ nhà nghỉ cùng sự hỗ trợ của người dân đi đường đã kịp thời giữ đối tượng Trân lại và báo sự việc cho Công an phường Tuy Hòa.

Đối tượng Phạm Ngọc Trân sau đó được Công an phường Tuy Hòa bàn giao cho Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk điều tra, xử lý theo thẩm quyền.