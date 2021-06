Phát hiện lực lượng chức năng, bỏ lại 7 kg ma túy bơi qua sông về Campuchia

Dân trí Phát hiện lực lượng chống buôn lậu, đối tượng bỏ lại thùng nhựa, nhảy xuống sông bơi về phía Campuchia. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận trong thùng nhựa chứa hơn 7 kg ma túy.

Ngày 24/6, Bộ đội Biên phòng An Giang cho biết, khoảng 20h ngày 15/6, tổ công tác liên ngành gồm Bộ đội Biên phòng, Công an huyện An Phú tổ chức tuần tra tại khu vực tổ 28, ấp An Hòa, xã Khánh An, huyện An Phú, tỉnh An Giang.

Quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng chức năng phát hiện một thanh niên khoảng 30 tuổi đang ôm thùng nhựa màu trắng, đi từ ghe lên bờ có biểu hiện nghi vấn nhập cảnh trái phép, nên yêu cầu dừng lại để kiểm tra.

Phát hiện lực lượng chức năng, nghi phạm liền ôm thùng nhựa nhảy xuống sông, sau đó lại bỏ lại tang vật và bơi về bên kia phía Campuchia.

Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh An Giang xác định 20 gói chất rắn màu trắng, có trọng lượng hơn 7 kg là ma túy (Ảnh: Chiến Khưu).

Tổ công tác kiểm tra bên trong thùng nhựa có một bọc nilon màu trắng, quấn băng keo bên ngoài, bên trong chứa 20 gói hình chữ nhật, có nhiều lớp bọc nilon màu vàng và trong suốt. Bên trong các gói này đều chứa chất bột màu trắng, được ép thành khối.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản niêm phong, đưa đi giám định. Theo kết quả giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh An Giang, 20 gói chất rắn màu trắng, có trọng lượng hơn 7 kg là ma túy.

Ngay sau đó, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng An Giang đã gửi công văn đề nghị Ty Công an tỉnh Kandal (Campuchia) bắt, bàn giao nghi phạm có liên quan đến việc vận chuyển ma túy qua biên giới.

Công an tỉnh Kandal có công văn trả lời, đã bắt được 2 nghi phạm, trong đó có Lý Tấn (SN 1991), huyện An Phú, tỉnh An Giang. Cả 2 nghi phạm đã có lệnh bắt giữ của Tòa án tỉnh Kandal về tội vận chuyển ma túy.

Bộ đội Biên phòng An Giang đang phối hợp lực lượng chức năng có liên quan tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Nguyễn Hành