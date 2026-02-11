Phát hiện đường dây sản xuất thuốc "tăng cân nhanh" từ bột ngô

Ngày 11/2, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã triệt phá thành công chuyên án sản xuất, buôn bán thuốc đông y cổ truyền giả với quy mô lớn, xảy ra tại địa bàn xã Đức Minh và xã Can Lộc.

Trước đó, cảnh sát phát hiện nhiều sản phẩm thuốc đông y được quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội với công dụng "ăn ngon, ngủ ngon, tăng cân nhanh".

Lực lượng chức năng khám xét cơ sở sản xuất thuốc đông y không đảm bảo chất lượng (Ảnh: Công an cung cấp.

Tuy nhiên, người sử dụng phản ánh chỉ sau thời gian ngắn dùng thuốc đã xuất hiện cảm giác ăn khỏe, ngủ sâu rõ rệt, tăng cân bất thường. Đây là biểu hiện trái với đặc tính tác dụng chậm của thuốc đông y cổ truyền.

Vào cuộc điều tra, cảnh sát phát hiện cơ sở sản xuất, buôn bán thuốc đông y giả do Đoàn Thị Lam (SN 1972, trú tại xã Đức Minh) cầm đầu, câu kết với Trần Văn Hợp (SN 1997, trú tại xã Đức Thọ, Hà Tĩnh).

Từ đầu năm 2023, các đối tượng mua nguyên liệu, dụng cụ để sản xuất thuốc tăng cân đông y tại nhà riêng, sử dụng bột ngô, bột nếp, bột thuốc Bắc không rõ nguồn gốc làm nền, sau đó trộn thêm thuốc tân dược rồi vo viên, đóng gói.

Thuốc tân dược được sử dụng để sản xuất (Ảnh: Công an cung cấp).

Để tạo tác dụng nhanh, Lam và Hợp mua các loại thuốc tân dược chứa hoạt chất Dexamethason cùng Panactol, Cinarizin (nhóm thuốc kết hợp thường dùng để điều trị chứng chóng mặt, rối loạn tiền đình, đau đầu hoặc viêm mũi xoang kèm say tàu xe) từ tỉnh Nghệ An.

Nhóm này còn thuê nhiều lao động địa phương tham gia sản xuất. Sản phẩm được dán nhãn "Nhà thuốc đông y cổ truyền Tiến Hạnh", ghi thành phần, công dụng sai sự thật và rao bán qua Facebook, TikTok, Zalo.

Mở rộng chuyên án, công an tiếp tục phát hiện một cơ sở khác do Nguyễn Cao Cường (SN 1984, trú tại xã Đức Minh) tổ chức, với phương thức tương tự.

Bên trong cơ sở sản xuất thuốc (Ảnh: Công an cung cấp).

Ngày 20/1, ban chuyên án đồng loạt khám xét 2 cơ sở nêu trên và 6 địa điểm khác tại Hà Tĩnh và Nghệ An, thu giữ hơn 1 tấn thuốc viên hoàn, hàng trăm nghìn viên thuốc tân dược, hơn 1 tấn nguyên liệu cùng nhiều máy móc, thiết bị sản xuất.

Kết quả giám định cho thấy các mẫu thuốc không chứa thành phần thảo dược như ghi trên nhãn, có chất không được phép sử dụng theo quy định của Bộ Y tế và chưa được cấp phép lưu hành.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Vụ án đang được điều tra mở rộng.