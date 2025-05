Phát hiện các đối tượng chôn trái phép chất thải công nghiệp ở Hưng Yên

Ngày 20/5, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (Bộ Công an) vừa phối hợp với Công an tỉnh này và Công an xã Đại Đồng kiểm tra khu đất ven đường 281, phát hiện ông Trần Văn Bằng (41 tuổi, ở huyện Văn Lâm), đang tổ chức chôn lấp chất thải rắn công nghiệp.

Hiện trường vụ vi phạm (Ảnh: Công an cung cấp).

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một xe tải hiệu HOWO biển số 89C-127.94 do tài xế Hà Văn Chung (29 tuổi, quê Sơn La) điều khiển, đang đổ chất thải xuống khu đất. Ông Bằng điều khiển máy xúc hiệu Volvo 60 san gạt số chất thải vừa đổ. Một số công nhân sử dụng máy sàng để phân loại vật liệu, trong khi hai xe tải khác chờ đến lượt đổ chất thải.

Theo lời khai ban đầu, ông Bằng nhận lượng chất thải này từ bà Lê Thị Thúy (51 tuổi, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội; quê huyện Văn Lâm, Hưng Yên) - chủ thửa đất số 16, tờ bản đồ số 26 tại xã Trưng Trắc. Sau khi phân loại, phần không còn giá trị sử dụng được ông Bằng đưa đi chôn lấp tại khu ao rộng khoảng 1.000m2 cùng thôn.

Vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.