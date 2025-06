Phá ổ nhóm ma túy trong chung cư ở trung tâm Hải Phòng

Ngày 17/6, Công an Hải Phòng cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Hải Phòng đã phối hợp với Công an phường Kênh Dương, quận Lê Chân triệt phá ổ nhóm mua bán trái phép chất ma túy tại căn hộ 1025, tòa B chung cư Hoàng Huy Commerce (tổ dân phố 7, phường Kênh Dương).

Tang vật thu giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Tại hiện trường, lực lượng chức năng bắt quả tang 4 đối tượng, gồm: Nguyễn Anh Tuấn (SN 1990, trú tại quận Hồng Bàng), Vũ Việt Anh (SN 2003, trú tại quận Lê Chân), Nguyễn Anh Đông (SN 1989, trú tại quận Lê Chân) và Lê Văn Lợi (SN 1979, trú tại quận Hồng Bàng).

Quá trình kiểm tra, cả 4 đối tượng đều dương tính với chất ma túy. Lực lượng chức năng thu giữ 1,43kg ma túy tổng hợp, 7 điện thoại di động, 1 khẩu súng, 5 viên đạn cùng nhiều tang vật liên quan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Anh Tuấn về các tội: Mua bán trái phép chất ma túy, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Mua bán và tàng trữ vũ khí quân dụng.

Nguyễn Anh Đông bị khởi tố về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; Lê Văn Lợi bị khởi tố về tội Tàng trữ vũ khí quân dụng.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.