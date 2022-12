Phá đường dây vận chuyển pháo nổ từ nước ngoài về Việt Nam

Ngày 2/12, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An, từ giữa tháng 8 đến tháng 10/2022, Công an tỉnh Nghệ An đã bắt giữ 4 đối tượng liên quan tới chuyên án này gồm: Ngô Đình Mạnh (SN 1982), Ngô Thị Phương (SN 1984), cùng trú tại xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu; Trần Văn Phú (SN 1996) và Phạm Văn Nhật (SN 1993), cùng trú huyện Đô Lương về hành vi buôn 3,5 tạ pháo nổ trái phép.

Tang vật của vụ án (Ảnh: Công an Nghệ An).

Mở rộng điều tra, lực lượng công an xác định 4 đối tượng trên nằm trong đường dây mua bán pháo nổ từ nước ngoài về Việt Nam do Ngô Sỹ Vinh cầm đầu.

Sau khi thu thập các tài liệu, chứng cứ, ngày 1/12, Phòng PC02, Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố bị can và ra lệnh bắt để tạm giam đối với Ngô Sỹ Vinh về hành vi buôn bán hàng cấm (pháo nổ).

Đối tượng Ngô Sỹ Vinh tại cơ quan điều tra (Ảnh: Công an Nghệ An).

Được biết, Vinh là đối tượng có xe khách chạy tuyến Lào - Việt Nam. Quá trình chạy xe, Vinh đã cấu kết với một số đối tượng để mua pháo nổ trái phép ở nước ngoài với giá rẻ, sau đó vận chuyển về Việt Nam bán kiếm lời.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Nghệ An đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.