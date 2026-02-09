Phá đường dây mua bán ma túy liên tỉnh, thu giữ nhiều súng

Ngày 9/2, đại diện Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng đấu tranh, triệt xóa thành công một nhóm đối tượng mua bán trái phép chất ma túy và tàng trữ, sử dụng một số khẩu súng nghi là vũ khí quân dụng.

Trước đó, chiều 5/2, tại khu vực phường Xuân Hương - Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng), lực lượng chức năng bắt quả tang Phạm Trung Hiếu (41 tuổi, trú thành phố Hà Nội) khi đang nhận một kiện hàng chứa 2 túi ma túy khay và ma túy thuốc lắc. Khám xét ô tô của Hiếu, công an thu giữ thêm 4 bịch nghi là ma túy đá.

Một số vũ khí lực lượng chức năng thu giữ được tại nhà Lê Trung Huy (Ảnh: Quang Huy).

Qua đấu tranh, Hiếu thừa nhận toàn bộ tang vật là ma túy và khai nhận hành vi nhận hàng theo chỉ đạo của Lê Minh Dũng (trú tại tỉnh Lâm Đồng). Từ lời khai này, lực lượng chức năng tiếp tục truy xét và bắt giữ Dũng. Dũng khai đã đặt mua ma túy từ Trần Lê Quốc Duy (trú tại tỉnh Khánh Hòa).

Ngay trong ngày 5/2, tổ công tác Công an tỉnh Khánh Hòa triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đưa Duy về làm việc.

Tại cơ quan điều tra, Duy thừa nhận là người chuyển ma túy cho Dũng, đồng thời khai có liên quan đến vụ nổ súng gây rối trật tự công cộng xảy ra đầu tháng 12/2025 tại phường Bắc Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa xác định thêm nhóm thanh niên sử dụng súng và hung khí gây rối trật tự công cộng.

Khám xét nhà đối tượng Lê Trung Huy (43 tuổi, trú tại phường Cam Linh, Khánh Hòa), cơ quan công an thu giữ một số khẩu súng nghi là vũ khí quân dụng cùng nhiều hung khí nguy hiểm như kiếm Nhật, dao, rìu các loại.

Hiện cơ quan công an tiếp tục điều tra toàn bộ hành vi phạm tội của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.