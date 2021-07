Dân trí Công an tỉnh Bắc Ninh vừa phối hợp với đơn vị liên quan phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng mùa Euro hơn 20 tỷ đồng, bắt giữ 4 đối tượng liên quan.

Đối tượng Trần Đức Nhân cầm đầu đường dây đánh bạc qua mạng với số tiền hơn 20 tỷ đồng.

Ngày 3/7, Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Phòng 5 Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) phá chuyên án, thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và khám xét khẩn cấp với 4 đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, do Trần Đức Nhân (SN 1986, ở xã Nhân Thắng, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh) cầm đầu, làm rõ số tiền đánh bạc hơn 20 tỷ đồng.

4 đối tượng gồm: Trần Đức Nhân và Hoàng Đình Hiếu (36 tuổi) cùng ở Thị trấn Gia Bình); Nguyễn Văn Long (30 tuổi, ở xã Lãng Ngâm, huyện Gia Bình) và Bùi Quốc Khánh (24 tuổi, ở xã Phù Lãng, huyện Quế Võ).

Bước đầu, Trần Đức Nhân khai nhận, từ đầu tháng 6 đến nay khi có giải bóng đá Euro 2020, đối tượng đã mua một tài khoản cấp trên trên trang web FIKA88.xxx và WABI88.xxx. Từ trang "mạng tổng" này, Nhân chia các tài khoản nhỏ bán cho các con bạc có nhu cầu cá độ trong giải bóng đá Euro 2020 trên 2 trang "mạng con".

Để cá cược kết quả bóng đá, các đối tượng sẽ dùng điểm trong tài khoản trên trang với giá trị quy ước của một điểm bằng một USD. Trong đó, một USD Nhân mua có giá 8.000đ và bán cho các con bạc giá 20.000đ. Sau mỗi trận bóng đá, vào thứ 2 hàng tuần các đối tượng sẽ gặp Nhân để thanh toán tiền thắng, thua.

Các đối tượng Hoàng Đình Hiếu, Nguyễn Văn Long, Bùi Quốc Khánh (từ trái qua).

Trong quá trình phá án, do các đối tượng đánh bạc trên mạng web bảo mật cao, máy chủ nước ngoài nên lực lượng công an gặp khó khăn khi khai thác, thu thập dữ liệu. Các đối tượng hoạt động chủ yếu với người quen và hoạt động ẩn danh trên không gian mạng nên khó xác định nhân thân lai lịch…

Tính từ đầu tháng 6 đến nay số tiền sử dụng vào việc đánh bạc, cá độ bóng đá do Nhân quản lý lên tới hơn 20 tỷ đồng. Quá trình khám xét, cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều điện thoại, laptop, máy tính, 2 xe ô tô cùng nhiều tài liệu liên quan đến việc cá độ bóng đá.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.

Bá Đoàn