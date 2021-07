Khởi tố, bắt giam 4 đối tượng tổ chức cá độ bóng đá mùa Euro

Dân trí Ngày 3/7, Công an huyện Phước Sơn, Quảng Nam cho hay, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can liên quan đến đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái phép dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng.

Theo Thượng tá Nguyễn Quốc Tuấn - Trưởng Công an huyện Phước Sơn, sau thời gian điều tra, khoanh vùng, sàng lọc đối tượng, bằng các biện pháp nghiệp vụ, sáng 26/6, Công an huyện Phước Sơn phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam bắt vụ tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái phép dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet tại thị trấn Khâm Đức.

Bốn bị can trong đường dây cá độ bóng đá vừa bị bắt gồm Trần Sơn Lâm, Bùi Hòa, Nguyễn Thanh Hải và Nguyễn Thị Mỹ Trang.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Phước Sơn ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 4 đối tượng gồm Trần Sơn Lâm (sinh năm 1960, trú thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn) về hành vi "Tổ chức đánh bạc trái phép"; Bùi Hòa (SN 1968), Nguyễn Thanh Hải (SN 1963) và Nguyễn Thị Mỹ Trang (SN 1972, cùng trú thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn) về hành vi "Đánh bạc trái phép".

Tiến hành khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng chức năng phát hiện nhiều tang vật liên quan; đồng thời tạm giữ một số tang vật gồm 12 điện thoại di động các loại, 1 CPU máy tính, số tiền đánh bạc theo thống kê ban đầu gần 300 triệu đồng...

Tang vật vụ án (Ảnh: Công an huyện Phước Sơn cung cấp).

Theo Công an huyện Phước Sơn, đường dây đánh bạc này được tổ chức hoạt động từ ngày 12/6 đến khi bị bắt. Trong đó có một số đối tượng đã từng có tiền án, tiền sự về hành vi đánh bạc.

Cụ thể, Nguyễn Thị Mỹ Trang có tiền án năm 2020 về tội "Đánh bạc"; Bùi Hòa có tiền sự năm 2011 về hành vi đánh bạc; Trần Sơn Lâm có tiền án về tội "Trộm cắp tài sản".

Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Phước Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can trên về hành vi "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc trái phép", đồng thời ra lệnh tạm giam đối với Trần Sơn Lâm; ra quyết định tạm hoãn xuất nhập cảnh và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 đối tượng còn lại để tiếp tục điều tra, xử lý theo đúng quy định.

Công Bính