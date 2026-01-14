Ông trùm sản xuất sữa giả Hiup lĩnh 30 năm tù

Chiều 14/1, TAND TP Hà Nội đưa ra phán quyết dành cho 18 bị cáo trong vụ án Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm xảy ra tại Công ty Z Holding.

Công bố bản án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Hoàng Quang Thịnh (Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty Z Holding) 30 năm tù. Trong đó, tòa tuyên phạt bị cáo 20 năm tù về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, 8 năm tù về tội Vi phạm quy định về kế toán và 3 năm tù về tội Rửa tiền.

Bị cáo La Khắc Minh bị tuyên 26 năm tù, gồm 16 năm tù về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm; 7 năm tù về tội Vi phạm quy định về kế toán và 3 năm tù về tội Rửa tiền.

Bị cáo Nguyễn Văn Minh bị tuyên 28 năm tù. Trong đó, tòa tuyên 18 năm tù về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm; 7 năm tù về tội Vi phạm quy định về kế toán và 3 năm tù về tội Rửa tiền.

Với các bị cáo còn lại, tòa tuyên mức án thấp nhất 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, cao nhất 9 năm tù.

Theo HĐXX, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh thương mại, an toàn thực phẩm, quyền lợi của người tiêu dùng và trật tự công cộng. Trong đó, hành vi của các bị cáo tác động tiêu cực đến việc thực hiện chính sách của Nhà nước trong các lĩnh vực bảo đảm an toàn thực phẩm, kế toán, thuế, kiểm soát dòng tiền công khai minh bạch... và diễn ra trên phạm vi rộng, trong khoảng thời gian từ tháng 1/2023 đến tháng 5/2025.

Bản án đánh giá, 3 bị cáo chủ mưu phạm tội có tính hệ thống và được sự giúp sức của đồng phạm.

Với tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, tòa kết luận đây là hành vi đặc biệt nguy hiểm, với nhiều loại hàng hóa khác nhau cùng khối lượng hàng hóa lớn, gồm các mặt hàng sữa dành cho trẻ em, người già là những người yếu thế trong xã hội. Hành vi của các bị cáo không chỉ gây thiệt hại về vật chất, gây ảnh hưởng xấu đến lòng tin của người tiêu dùng, nhân dân mà còn gây bức xúc trong xã hội.

Đối với hành vi vi phạm kế toán, HĐXX đánh giá các bị cáo đã sử dụng các phương thức, thủ đoạn tinh vi, khép kín, xuyên suốt từ khâu sản xuất, phân phối, tiêu thụ sản phẩm, với sự tham gia của 26 công ty, 27 hệ thống bán hàng trực tiếp, 208 nhóm bán hàng, 109 hộ kinh doanh cá thể phân phối sản phẩm trên toàn quốc.

Hệ thống Z Holding và các doanh nghiệp có doanh thu bán hàng rất lớn nhưng, tòa quy kết, dưới sự chủ mưu, cầm đầu của Thịnh, Văn Minh và Khắc Minh, các bị cáo trong vụ án đã lập, duy trì song song 2 hệ thống sổ sách kế toán để theo dõi, thực hiện kê khai thuế phản ánh không đúng thực tế hoạt động sản xuất của công ty thuộc hệ thống. Tổng doanh thu thực tế là hơn 7.000 tỷ đồng nhưng các bị cáo chỉ kê khai hơn 1.000 tỷ đồng, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho Nhà nước về thuế.

Với tội Rửa tiền, các bị cáo Thịnh, Văn Minh, Khắc Minh đã chỉ đạo lập các quỹ dưới danh nghĩa đầu tư, thực chất là hợp thức hóa, luân chuyển dòng tiền do phạm tội mà có thông qua các giao dịch mua bán cổ phần, bất động sản để rửa tiền hơn 83 tỷ đồng.

Các bị cáo tại phiên tòa (Ảnh: Phùng Nam).

Trong bản luận tội của VKS, bị cáo Thịnh hưởng lợi hơn 63 tỷ đồng, bị cáo Văn Minh được chia hơn 46 tỷ đồng, còn Khắc Minh "đút túi" hơn 40 tỷ đồng.

Với vai trò như trên, cơ quan tố tụng cho rằng các bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự cao nhất trong vụ án tương ứng theo vị trí, vai trò chỉ đạo, điều hành và theo tỷ lệ góp vốn, tỷ lệ được phân chia lợi nhuận. Tuy nhiên, quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa, các bị cáo trong vụ án được ghi nhận đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình và đồng phạm.

Do đó, VKS đề nghị HĐXX phạt Hoàng Quang Thịnh 25-28 năm tù về 3 tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Rửa tiền.

Cùng 3 tội danh trên, bị cáo Nguyễn Văn Minh bị đề nghị 23-26 năm tù, còn La Khắc Minh 21-24 năm tù. Các bị cáo còn lại bị đề nghị phạt từ 18 tháng đến 24 tháng tù và cao nhất là 7-8 năm tù.

Trong phần tranh luận, một số luật sư cho rằng việc sản xuất thực phẩm bổ sung không đảm bảo chất lượng như công bố trong vụ án này “không ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng”. Tuy nhiên, VKS nêu quan điểm phải tuân thủ đúng quy định pháp luật hiện hành, không thể đánh giá theo cảm tính hay lập luận “không có hại” để phủ nhận bản chất vi phạm.

Kiểm sát viên tại tòa nhấn mạnh, trong nhà máy phải được trang bị đầy đủ thiết bị, quy trình để kiểm soát thành phần, bảo đảm sản phẩm đúng chất lượng đã công bố.

Việc có chỉ tiêu thấp hơn hoặc cao hơn so với công bố, theo VKS, là dấu hiệu cho thấy kiểm soát chất lượng chưa đảm bảo, phản ánh sự thiếu chặt chẽ trong quản trị và kiểm định nội bộ.

Đáng chú ý, VKS cho hay, sau khi phát hiện sự việc, doanh nghiệp phải tạm dừng hoạt động một thời gian để điều chỉnh công thức, kiểm soát lại chất lượng cho đúng chỉ tiêu đã công bố.

Thế nhưng, theo quan điểm của VKS, các bị cáo vẫn tiếp tục chỉ đạo sản xuất, không thể lý giải bằng các nguyên nhân như sức ép tiến độ, sức ép hệ thống nhân viên, phân phối hay mục tiêu giảm thiệt hại mà vẫn đưa sản phẩm ra thị trường.