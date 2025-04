Nữ tội phạm bất ngờ khi bị cảnh sát bắt giữ trong khách sạn

Ngày 5/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An thông tin về việc bắt giữ Nguyễn Thùy Linh (SN 1991, trú tại xã Lưu Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An). Linh là đối tượng bị truy nã về tội buôn bán hàng cấm.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, sau khi phạm tội, Nguyễn Thùy Linh đã bỏ trốn khỏi địa phương từ ngày 4/11/2024.

Đến ngày 6/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đô Lương đã ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Linh về hành vi buôn bán hàng cấm.

Nguyễn Thùy Linh tại cơ quan điều tra (Ảnh: Văn Hậu).

Để tránh sự truy bắt, Linh đã liên tục thay đổi nơi ở và cắt đứt mọi liên lạc với người thân nhằm che giấu tung tích, gây khó khăn cho công tác truy vết của lực lượng chức năng.

Tuy nhiên, nhờ các biện pháp nghiệp vụ và quá trình theo dõi chặt chẽ, Tổ công tác địa bàn số 3 Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An đã xác định được đối tượng đang lẩn trốn tại một khách sạn trên địa bàn thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Ngay sau đó, một tổ công tác được cử vào phía Nam để xác minh và truy bắt.

Rạng sáng 1/4, Nguyễn Thùy Linh đã bị bắt giữ tại chỗ trong khách sạn, trước sự bất ngờ và bối rối của đối tượng. Linh được di lý về Nghệ An để tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định.

Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An hoàn tất hồ sơ để xử lý theo đúng pháp luật.