Thủ đoạn đòi nợ nhằm trấn lột tài sản của đối tượng đang bị truy nã

Ngày 3/4, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, đơn vị đã tiếp nhận đối tượng Phùng Công Tài (SN 1990, quê Cà Mau) do Công an xã Tân Mỹ, huyện Thanh Bình bàn giao.

Tài là đối tượng nguy hiểm đang bị truy nã để điều tra về hành vi Bắt giữ người trái pháp luật và Cưỡng đoạt tài sản.

Đối tượng Phùng Công Tài (Ảnh: CTV).

Theo cơ quan công an, hôm 1/4, có 4 đối tượng đi xe đến nhà bà N.T.N.H. (SN 1979, ngụ ấp 1, xã Tân Mỹ, huyện Thanh Bình), để đòi nợ, mặc dù bà H. không thiếu nợ nhóm người trên.

Nhận thấy có nhiều biểu hiện nghi ngờ, bà H. trình báo Công an xã Tân Mỹ.

Qua xác minh, Công an xã Tân Mỹ đã mời các đối tượng về cơ quan công an để làm việc.

Qua xét hỏi, Phùng Công Tài (tên thường gọi là Tuấn) là người trực tiếp xuống xe đòi nợ, khai nhận đây chỉ là chiêu trò nhằm trấn lột, trấn áp tâm lý những gia đình nhẹ dạ để chiếm đoạt tài sản, dù các bị hại không thiếu tiền nhóm này.

Quá trình xác minh, cảnh sát còn phát hiện Phùng Công Tài là đối tượng bị Công an huyện Đức Hòa (tỉnh Long An) truy nã hồi tháng 12/2021, về hành vi Bắt giữ người trái pháp luật và Cưỡng đoạt tài sản.