Nữ sinh lớp 7 nhập viện điều trị sau khi bị đánh hội đồng

Ngày 10/5, ông Hoàng Dũng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Hải Ba, xã Vĩnh Định, Quảng Trị, xác nhận một nữ sinh lớp 7 của trường phải nhập viện điều trị do bị đánh hội đồng.

Lãnh đạo nhà trường cũng đã làm việc với gia đình nữ sinh nêu trên để nắm bắt tình hình sức khỏe, tâm lý.

Nữ sinh lớp 7 bị đánh hội đồng (Ảnh: Võ Đức).

Theo thông tin ban đầu, một nhóm học sinh do xảy ra mâu thuẫn đã hẹn nhau ra đoạn đường vắng để giải quyết. Tại đây, nữ sinh lớp 7, Trường Tiểu học và THCS Hải Ba bị 4-5 nữ sinh khác dùng tay đánh liên tiếp vào đầu và mặt.

Nội dung liên quan đến vụ việc được một học sinh có mặt tại hiện trường quay lại và phát tán trên mạng xã hội.

Ông Hoàng Anh Chung, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Bùi Dục Tài, xã Diên Sanh, Quảng Trị, xác nhận một nữ sinh lớp 8 của nhà trường tham gia vào vụ đánh nhau. Những em khác không học tại trường này.

Theo ông Chung, nhà trường sẽ tiếp tục xác minh, phối hợp với địa phương và các trường học liên quan làm rõ vụ việc để có hướng xử lý.

“Học sinh trường chúng tôi có liên quan đến vụ việc đã cùng gia đình vào bệnh viện tại thành phố Huế để thăm hỏi nữ sinh bị đánh", ông Chung thông tin.