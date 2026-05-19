Nữ sinh lớp 6 bị đánh, bắt quỳ gối lau chân cho bạn, gia đình báo công an

Ngày 19/5, lãnh đạo Trường THCS Trần Quang Diệu (phường Tân An, Đắk Lắk) cho biết đã nắm bắt vụ việc em H.A.V. (học sinh lớp 6) của trường bị một nhóm đánh hội đồng và có hành vi làm nhục giữa đám đông. Ban giám hiệu nhà trường đã đến nhà thăm hỏi, động viên nữ sinh bị đánh, đồng thời lập biên bản để phục vụ quá trình xác minh, xử lý.

Nữ sinh lớp 6 bị đánh, bắt quỳ gối (Ảnh: Cắt từ clip).

Nhà trường khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an nhằm bảo vệ quyền lợi, tâm lý cho học sinh và làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ việc. "Tôi sẽ trao đổi, phối hợp cùng cơ quan công an để bảo vệ học sinh của mình và tìm hiểu nguyên nhân các em tham gia đánh nhau đến mức này", vị lãnh đạo thông tin.

Cũng theo lãnh đạo Trường THCS Trần Quang Diệu, qua xác minh bước đầu, người đánh em H.A.V. là 2 bạn nữ học một trường THPT trên địa bàn phường. Tuy nhiên, cả 2 hiện đã nghỉ học.

Theo bà N.N.E. (34 tuổi, mẹ em H.A.V.), vụ việc xảy ra vào trưa 17/5 tại khu vực gần Trường THPT Cao Bá Quát (phường Tân An). Thời điểm này, em V. sang nhà bạn chơi nhận được tin nhắn từ 2 nữ sinh khác hẹn gặp để “nói chuyện”. Khi em V. cùng bạn đến điểm hẹn, cả nhóm khoảng 10 thanh thiếu niên cả nam lẫn nữ đã chờ sẵn.

Sau khi bị hành hung, nữ sinh vẫn rất lo lắng, hoảng sợ (Ảnh: Trương Nguyễn).

Bà E. cho biết nhóm này sau đó thu điện thoại, rút chìa khóa xe của con gái mình rồi để 2 nữ sinh khoảng 16 tuổi lao vào đánh hội đồng V.. Không chỉ bị hành hung, nữ sinh còn bị ép quỳ gối giữa đường để xin lỗi và bị bắt lau chân cho một nữ sinh khác rồi bò dưới đất trước sự chứng kiến của nhiều người. Toàn bộ sự việc được nhóm này dùng điện thoại ghi lại clip.

Ít phút sau vụ việc, một người quen gọi điện báo tin em V. gặp chuyện nên bà E. tức tốc đi tìm con và đưa cháu đến bệnh viện thăm khám. Theo người mẹ, thời điểm nhập viện con gái bà bị xây xước ở tay, chân và đau vùng đầu sau khi bị đánh.

"Hiện tại con bé vẫn rất đau đầu, một bên tai nghe chưa rõ. Bác sĩ cho về nhà nghỉ ngơi, theo dõi thêm, nếu có dấu hiệu bất thường sẽ phải nhập viện ngay", bà E. lo lắng.

Vết trầy xước trên cơ thể nữ sinh (Ảnh: Trương Nguyễn).

Người mẹ cũng không giấu được sự bức xúc khi xem lại clip ghi cảnh con gái bị hành hung và làm nhục giữa đường. Theo bà E., hình ảnh con mình bị đánh đập, ép quỳ gối, lau chân cho người khác khiến cả gia đình phẫn nộ nên đã đến cơ quan công an trình báo vụ việc.

"Xem lại cảnh con bị xúc phạm như vậy, người làm mẹ như tôi đau lòng không chịu nổi. Chúng tôi mong cơ quan công an xử lý nghiêm minh để không còn những vụ việc tương tự", bà E. lên tiếng.