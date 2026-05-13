"Nữ quái" lừa hơn 76 tỷ đồng lĩnh án tù chung thân

Ngày 13/5, Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Thị Dương (SN 1983, ở Hà Nội) tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, do cần tiền chi tiêu cá nhân, Dương đã dựng vỏ bọc là nhân viên, đại lý cấp 1 của các công ty thuốc lá, đồng thời giới thiệu có quan hệ với lãnh đạo doanh nghiệp có thể mua hàng với mức chiết khấu cao hơn thị trường.

Để tạo niềm tin, bị cáo dùng một phần tiền nhận được để mua thuốc lá bán lại cho khách với giá thấp, chấp nhận lỗ nhằm khiến các bị hại tin tưởng và tiếp tục chuyển thêm tiền đặt hàng.

Bị cáo tại tòa (Ảnh: Trần Nhung).

Dương còn thuê 3 kho hàng tại Hà Nội, tập kết thuốc lá rồi đưa khách đến xem, tạo cảm giác đây là đại lý phân phối lớn, hoạt động thực sự.

Cơ quan tố tụng xác định, từ ngày 29/3 đến 26/9/2024, bị cáo đã thực hiện 6 vụ lừa đảo, chiếm đoạt tổng cộng hơn 76 tỷ đồng của 6 bị hại.

Trong đó, anh Chu Văn T. là người bị chiếm đoạt nhiều nhất. Dương đưa ra mức chiết khấu từ 7.000 đồng đến 12.000 đồng mỗi cây thuốc lá để dụ dỗ anh này tham gia kinh doanh.

Tin tưởng, từ ngày 1/4 đến 20/9/2024, anh T. đã chuyển hơn 107 tỷ đồng vào các tài khoản do Dương chỉ định. Đến tháng 8/2024, bị cáo còn chiếm giữ hơn 26 tỷ đồng của nạn nhân.

Với thủ đoạn tương tự, Dương tiếp tục lừa anh Nguyễn Tiến C. bằng cách đưa đi xem các kho thuốc lá đã thuê rồi yêu cầu đặt cọc 10 tỷ đồng để được nhận hàng thường xuyên.

Sau đó, anh C. chuyển gần 50 tỷ đồng cho Dương để nhập nhiều loại thuốc lá. Tuy nhiên, phần lớn số tiền này được bị cáo dùng để trả nợ cá nhân, thanh toán cho các bị hại khác và duy trì hoạt động nhằm che giấu hành vi lừa đảo.