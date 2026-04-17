Nữ giúp việc trộm 20 laptop của công ty ở TPHCM

Ngày 17/4, Công an phường Long Trường, TPHCM, vừa bắt giữ Trần Thị Yến (SN 1987, ngụ tỉnh Tây Ninh) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trần Thị Yến trộm 20 laptop của công ty (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, ngày 5/4, chị Tô Thị Bích Thủy đến Công an phường Long Trường trình báo sự việc bị mất trộm tài sản gồm 20 chiếc laptop, tại trụ sở Công ty THHH Đầu tư phát triển công nghệ Sen Vàng.

Theo nội dung trình báo, khoảng 9h cùng ngày, chồng chị Thủy phát hiện camera an ninh khu vực trước cổng Công ty THHH Đầu tư phát triển công nghệ Sen Vàng, số 147 đường Trường Lưu, phường Long Trường, không hoạt động, nên báo vợ.

Chị Thủy đến công ty, phát hiện nguồn điện bị ngắt nên mở lại cầu dao tổng. Khi đó, hệ thống camera hoạt động trở lại bình thường. Chồng chị Thủy kiểm tra camera giám sát, thấy một người đột nhập vào công ty, sau đó nguồn điện bị ngắt. Qua rà soát, họ phát hiện 20 chiếc laptop bị đánh cắp.

20 chiếc laptop được công an thu hồi (Ảnh: Công an cung cấp).

Vào cuộc điều tra, Công an phường Long Trường xác định Trần Thị Yến (người giúp việc tại công ty) là đối tượng nghi vấn và đưa về trụ sở làm việc.

Bước đầu, Yến thừa nhận hành vi lợi dụng những lúc công ty không có người trông coi để nhiều lần lấy trộm tài sản. Người phụ nữ khai đã thực hiện hành vi 3 lần, trộm tổng cộng 20 cái laptop rồi đem mang đi cầm cố tại các tiệm cầm đồ.