Nữ giám đốc ở Hà Nội mất gần 1 tỷ đồng sau cú nhấp vào đường link lạ

Ngày 4/3, Công an TP Hà Nội cho biết Công an phường Đống Đa đang điều tra vụ chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn giả danh cán bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư gọi điện yêu cầu người dân truy cập đường link để bổ sung thông tin doanh nghiệp.

Theo trình báo, sáng 27/2, chị T. (44 tuổi, trú tại Hà Nội) nhận được cuộc gọi từ một người tự xưng là cán bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội. Đối tượng thông báo chị cần xác nhận, cập nhật thông tin đăng ký kinh doanh của công ty do chị đứng tên đại diện pháp luật.

Do người gọi nắm khá rõ các thông tin liên quan đến doanh nghiệp, chị T. tin tưởng và làm theo hướng dẫn. Sau đó, đối tượng gửi một đường link, yêu cầu chị đăng nhập để hoàn thiện hồ sơ.

Trong quá trình thao tác, chị T. đã đăng nhập tài khoản và thực hiện xác thực khuôn mặt theo yêu cầu để đóng phí. Tuy nhiên, ngay sau đó, chị phát hiện tài khoản ngân hàng bị trừ gần 1 tỷ đồng. Biết mình bị lừa, nạn nhân đã đến cơ quan công an trình báo.

Theo Công an thành phố Hà Nội, đây là thủ đoạn lừa đảo không mới nhưng vẫn khiến nhiều người sập bẫy do các đối tượng thường thu thập trước thông tin cá nhân, thông tin doanh nghiệp để tạo lòng tin.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không truy cập các đường link lạ, không cài đặt phần mềm hoặc ứng dụng theo hướng dẫn của người không rõ danh tính. Khi truy cập vào các đường link hoặc cài đặt ứng dụng giả mạo, người dùng có thể bị chiếm quyền điều khiển điện thoại, từ đó bị đánh cắp dữ liệu, kiểm soát tài khoản ngân hàng và chuyển hết tiền trong tài khoản.

Người dân khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo cần nhanh chóng trình báo cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ ngăn chặn, xử lý theo quy định.