Mâu thuẫn từ khoản nợ 11 tỷ của bà trùm Hạnh "Sự", nhóm giang hồ hỗn chiến

VKSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố Vũ Quang Chiến (67 tuổi, ở phường Ba Đình, Hà Nội) về tội Giết người.

Mâu thuẫn từ khoản vay 11 tỷ đồng

Theo kết luận điều tra, Vũ Quang Chiến có mối quan hệ quen biết với bà Nguyễn Thị Hạnh (tức Hạnh “Sự”) từ năm 1995. Năm 2007, thông qua quan hệ xã hội, Chiến quen ông Đỗ Huy Thục (50 tuổi, trú tại Hải Phòng).

Nguyễn Thị Hạnh, tức Hạnh "Sự", một giang hồ cộm cán tại Hà Nội, Hải Phòng và TPHCM với nhiều tiền án, từng có thời gian là đàn em của Năm Cam

Năm 2015, Thục có nhu cầu vay tiền mở cửa hàng xăng dầu nên được Chiến giới thiệu đến gặp bà Hạnh để trao đổi làm ăn. Do quen biết Chiến, bà Hạnh đồng ý cho Thục vay tiền và Chiến đứng ra chịu trách nhiệm về khoản nợ.

Đến giữa năm 2022, bà Hạnh thông báo Thục còn nợ khoảng 11 tỷ đồng. Thục thừa nhận khoản nợ này nhưng sau đó bỏ trốn, không gặp bà Hạnh để thanh toán. Khi Thục vắng mặt, Chiến trở thành người đứng ra chịu trách nhiệm. Chiến đã trả được 4 tỷ đồng, còn 7 tỷ đồng chưa thanh toán.

Trong số 11 tỷ đồng bà Hạnh cho Thục vay có 800 triệu đồng là tiền góp của ông Đinh Văn Sang (51 tuổi, trú tại Hoài Đức, Hà Nội). Cuối năm 2022, biết thông tin Chiến đứng ra nhận nợ thay Thục, ông Sang tìm gặp để làm rõ.

Do quen anh Nguyễn Gia Hùng (44 tuổi, trú tại Bắc Từ Liêm, Hà Nội), ông Sang nhờ Hùng hẹn gặp Chiến. Trưa 15/5/2023, Chiến đang ở quán bia “Ngà Béo” tại ngách 31/135 phố Đội Cấn (phường Ngọc Hà, quận Ba Đình) thì Hùng gọi điện hẹn gặp. Sau đó, Hùng thông báo cho ông Sang và rủ thêm anh Chu Ngọc Biên (46 tuổi) cùng đi.

Trước khi đến điểm hẹn, Chiến đến nhà một người quen lấy một khẩu súng dạng côn quay màu bạc, đã lắp sẵn 6 viên đạn, cất vào túi quần rồi ra khu vực hồ Bảy Gian ngồi đợi.

Nổ súng tại quán bia, một người bị bắn trọng thương

Khoảng 14h ngày 15/5/2023, nhóm ông Sang gồm Hùng, Biên và một người tên Hiếu đến quán bia. Ông Sang hỏi Chiến về việc có đứng ra nhận nợ của bà Hạnh hay không nhưng Chiến không trả lời. Ông Sang nói nếu có nợ thì nên thu xếp trả.

Nguyễn Thị Hạnh, tức Hạnh "Sự" (Ảnh: Công an Hà Nội).

Bị nhắc đến tiền nợ, Chiến tức giận, đứng dậy rút khẩu súng từ túi quần, chĩa về phía ông Sang và nói lời đe dọa. Thấy vậy, anh Biên lao vào ôm, ghì Chiến xuống đất. Trong lúc giằng co, Chiến bóp cò, bắn một phát trúng vùng bụng anh Biên.

Cùng thời điểm, có thêm hai người xuất hiện, trong đó một người cầm vật giống súng, người còn lại cầm gậy sắt 3 khúc. Những người này cùng lao vào, dùng hung khí tấn công khiến anh Biên gục xuống trước cửa quán bia. Người dân xung quanh hoảng loạn bỏ chạy.

Chiến sau đó vùng thoát khỏi sự khống chế, chạy ra lấy xe máy định rời đi. Ông Sang cùng nhóm đuổi theo. Đến đầu đường Đội Cấn, hai bên tách ra theo hai hướng.

Anh Biên được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Xanh Pôn. Sau vụ việc, khoảng 1-2 hôm, Chiến cho khẩu súng (bên trong còn 6 viên đạn đã lắp) vào hộp carton, dán kín rồi mang gửi tại nhà Nguyễn Mạnh Hùng (45 tuổi, trú tại phường Ngọc Hà), nhưng không nói bên trong là gì.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Ba Đình (cũ) đã phối hợp khám nghiệm hiện trường, thu giữ vật chứng và trưng cầu giám định pháp y thương tích đối với anh Chu Ngọc Biên.

Kết quả, anh Biên tổn thương cơ thể 28%.

Ngày 12/9/2025, Vũ Quang Chiến bị Công an phường Thái Bình (tỉnh Hưng Yên) bắt giữ theo quyết định truy nã.

Hiện vụ án đang được xử lý theo quy định pháp luật.