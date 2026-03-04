Vụ án thương lái buôn trâu bị sát hại (kỳ 1): Cái chết bất thường

Thương lái buôn trâu tử vong cạnh bờ sông

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 17h30 ngày 5/11/2018, một người dân khi đánh cá, kinh hãi phát hiện thi thể người đàn ông tại khu vực mép nước gần bờ sông Cửu Yên, thuộc địa phận thôn Phù Ủng, xã Phù Ủng, huyện Ân Thi cũ, tỉnh Hưng Yên.

Nhận được tin báo, Công an huyện Ân Thi cũ đã báo cáo Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Hưng Yên và Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an, tiến hành tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Trên người nạn nhân không có giấy tờ tùy thân, gần vị trí phát hiện thi thể nạn nhân có một chiếc xe máy mang biển kiểm soát 89K1-104.xx.

Gần vị trí phát hiện thi thể nạn nhân có một chiếc xe máy (Ảnh: Minh hoạ).

Quá trình xác minh, cơ quan công an xác định nạn nhân là ông Đ.V.P. (SN 1946), trú tại xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang cũ, tỉnh Hưng Yên, ông P., làm nghề buôn bán trâu, bò.

Cơ quan công an xác định sơ bộ nguyên nhân nạn nhân tử vong là do ngạt nước, trên tử thi không có thương tích và không bị tác động bởi ngoại lực...

Quá trình rà soát tại hiện trường đã thu giữ một chiếc điện thoại di động, qua xác minh ban đầu xác định không phải là điện thoại của nạn nhân. Tại hiện trường vụ án chỉ phát hiện được một vết trượt mờ ở sườn đê.

Qua công tác điều tra hiện trường, căn cứ kết quả khám nghiệm tử thi, có nhiều ý kiến nghiêng về việc đây là một vụ tai nạn giao thông, có thể ông P. đi xe máy trên bờ đê bị trượt rơi xuống sông và dẫn tới ngạt nước tử vong.

Những dấu vết đáng ngờ

Theo gia đình nạn nhân cung cấp thì sáng 5/11/2018, ông P. điều khiển xe máy rời khỏi nhà đi tìm mua trâu, đến chiều thì gia đình không liên lạc được... Nhưng vẫn nghĩ rằng hôm nay ông P. đi xa hơn nên sẽ về muộn. Đến chiều muộn cùng ngày gia đình nhận tin dữ phát hiện thi thể ông P. ở gần bờ sông Cửu Yên.

Tiến hành xác minh các mối quan hệ, nạn nhân không có mâu thuẫn về kinh tế và tình cảm với ai. Bản thân ông P. là người hiền lành, chăm chỉ làm ăn, tính tình vui vẻ.

Mặc dù có nhiều quan điểm cho rằng nạn nhân tử vong do gặp tai nạn, nhưng có điểm đáng ngờ như chiều hướng của chiếc xe máy khi vụ việc được phát hiện, đầu xe quay vào bờ, đuôi xe quay ra sông, trái quy luật tự nhiên. Nếu đúng vụ tai nạn giao thông trượt từ bờ đê xuống, đầu chiếc xe máy phải chúc xuống lòng sông.

Từ nhận định đó, các trinh sát, điều tra viên Công an tỉnh Hưng Yên, đặt ra nhiều dấu hiệu nghi vấn.

Cơ quan điều tra đã xác minh chiếc điện thoại di động thu giữ tại hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân. Qua xác minh, điện thoại này không phải của nạn nhân P.. sim lắp vào máy là sim rác, chủ nhân điện thoại vừa mới sử dụng. Trên máy này chỉ có một cuộc điện thoại gọi đến...

Căn cứ những thông tin, bằng chứng thu thập được tại hiện trường, cơ quan điều tra đã xác minh được nghi can vụ việc là Đỗ Xuân Chứ (SN 1987), trú tại Từ Hồ, Yên Phú, huyện Yên Mỹ cũ, tỉnh Hưng Yên.

Khi được mời lên trụ sở công an làm việc, Chứ tỏ ra ngơ ngác, không hiểu vì sao bị triệu tập. Chứ xác nhận có quen biết với ông P. và thường xuyên đi cùng ông P. mua trâu bò, nhưng phủ nhận vào ngày 5/11/2018, Chứ không đi cùng với nạn nhân P..

Đối tượng Chứ cũng bình tĩnh, rành rọt cung cấp thời gian, lịch trình của bản thân trong khoảng thời gian xảy ra vụ việc. Tuy nhiên, bằng linh cảm nghề nghiệp, các điều tra viên nhận thấy những biểu hiện bất thường của Chứ...

(Còn tiếp).