Những điểm then chốt trong vụ ly hôn nghìn tỷ của vợ chồng đại gia ở TPHCM

Theo kế hoạch, ngày 29/5, TAND Khu vực 5 (TPHCM) sẽ tiếp tục xét xử vụ án ly hôn giữa bà Nguyễn Thị Ngọc Anh (48 tuổi, ngụ TPHCM) và ông Hồ Ngọc Tiên Trung (54 tuổi).

Trước đó, ngày 15/5, HĐXX đã quyết định tạm ngừng phiên tòa để thu thập thêm tài liệu, đồng thời xem xét yêu cầu tách vụ án theo đề nghị của nguyên đơn.

Thay đổi yêu cầu khởi kiện

Về quan hệ hôn nhân, tháng 3/2015, sau 14 năm chung sống, ông Trung nộp đơn xin ly hôn tại TAND quận Bình Thạnh (nay là TAND Khu vực 5) với lý do đời sống hôn nhân không hạnh phúc, mục đích hôn nhân không đạt được.

Bà Ngọc Anh tại tòa (Ảnh: Xuân Duy).

Đến năm 2016, bà Ngọc Anh có yêu cầu phản tố, đề nghị chia tài sản hình thành trong thời kỳ hôn nhân, nhưng cho biết chưa thu thập đầy đủ các tài liệu liên quan.

Sau nhiều năm xác minh, thu thập chứng cứ, đến năm 2024, ông Trung bất ngờ thay đổi yêu cầu khởi kiện, từ xin ly hôn sang đề nghị hủy hôn nhân trái pháp luật.

Ông Trung cho rằng giấy chứng nhận kết hôn có nhiều dấu hiệu bất thường như vợ chồng ký nhầm vị trí, ký trước khi hoàn tất thông tin giấy tờ tùy thân và chữ ký trong sổ hộ tịch không phải của ông.

Trong khi đó, bà Ngọc Anh đồng ý ly hôn nhưng không chấp nhận yêu cầu hủy hôn nhân. Bà cho rằng quan hệ vợ chồng được xác lập hợp pháp, hoàn toàn tự nguyện và không có sự lừa dối.

Theo bà Ngọc Anh, hai người quen nhau từ năm 1996, khi còn là sinh viên nghèo tại TPHCM, và duy trì tình cảm trong nhiều năm dù gia đình hai bên không ủng hộ do khác biệt về quan điểm và hoàn cảnh sống. Trong khoảng thời gian đó, cả hai nhiều lần chia tay rồi quay lại.

Bà thừa nhận trong thời gian chia tay từng xảy ra “sự việc ngoài ý muốn”, nhưng khẳng định ông Trung biết rõ việc không cùng huyết thống với con gái và vẫn chấp nhận để cháu mang họ mình.

Sau đó, hai người tổ chức lễ cưới tại Bảo Lộc (Lâm Đồng) và TPHCM với sự chứng kiến của gia đình, bạn bè hai bên. Bà Ngọc Anh khẳng định toàn bộ thủ tục đăng ký kết hôn được thực hiện đúng quy định và có cán bộ tư pháp hướng dẫn.

Theo bà, thời gian đầu hôn nhân khá hạnh phúc, cả hai cùng gây dựng hệ thống nha khoa thẩm mỹ. Tuy nhiên, từ khoảng năm 2010, khi điều kiện kinh tế khá giả hơn thì mâu thuẫn bắt đầu phát sinh.

Bà cũng cho rằng trong nhiều biên bản làm việc tại tòa từ năm 2015 đến 2024, ông Trung đều xác nhận hôn nhân là tự nguyện và vẫn sử dụng giấy chứng nhận kết hôn trong các giao dịch dân sự, bao gồm cả việc mua bán nhà đất đứng tên hai vợ chồng.

Tranh chấp khối tài sản “khủng”

Về tài sản, tại phiên tòa, ông Trung giữ nguyên quan điểm đề nghị hủy hôn nhân và không đồng ý chia tài sản chung vì cho rằng quan hệ hôn nhân không hợp pháp. Tuy nhiên, ông đồng ý chia cho vợ 20% giá trị tài sản và mong muốn vụ việc sớm kết thúc.

Trong khi đó, bà Ngọc Anh yêu cầu được ly hôn và đề nghị chia khối tài sản trị giá hơn 1.294 tỷ đồng, trong đó phần bà yêu cầu được nhận là hơn 674 tỷ đồng.

Phía bà Ngọc Anh đề nghị chia đôi khối tài sản gồm hàng chục bất động sản tại TPHCM và nhiều tỉnh, thành; tiền gửi ngân hàng cùng lãi phát sinh từ năm 2014 đến nay; giá trị chuỗi nha khoa thẩm mỹ với 38 cơ sở cùng lợi nhuận hình thành trong hơn 10 năm qua.

Ông Trung chỉ thừa nhận sở hữu 4 cơ sở nha khoa tại TPHCM, không phải 38 cơ sở như phía vợ nêu. Theo ông, số tiền trong tài khoản đã được sử dụng để sửa chữa nhà cửa, mua sắm và phục vụ việc học trong và ngoài nước.

Tại tòa, phía nguyên đơn cho rằng vụ án còn nhiều tình tiết phức tạp, đặc biệt liên quan đến khối tài sản lớn chưa được thẩm định đầy đủ và xuất hiện nhiều chứng cứ mới. Vì vậy, luật sư đề nghị tòa tách yêu cầu hủy hôn nhân trái pháp luật thành một vụ án riêng, còn tranh chấp tài sản sẽ được giải quyết sau.

Ngược lại, luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị đơn không đồng tình với quan điểm này, cho rằng vấn đề hôn nhân và tài sản có liên quan chặt chẽ với nhau nên cần được giải quyết trong cùng một vụ án.