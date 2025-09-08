Chủ tịch Tập đoàn Thuận An khai lý do được thi công dự án cầu Vĩnh Tuy 2

Sáng 8/9, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An và một số tỉnh, thành trên cả nước.

Trong phần xét hỏi, Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Tập đoàn Thuận An, bị chủ tọa chất vấn về các dự án mà Tập đoàn Thuận An đã tham gia đấu thầu và trúng thầu.

Tại Tuyên Quang, theo cáo trạng, liên danh Thuận An - Công ty Hiệp Phú - Công ty Licogi 14 đã đấu thầu và thực hiện gói thầu số 26 dự án cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ.

Trước tòa, Hưng khai khi nắm được thông tin về dự án, biết một số gói thầu chưa có nhà thầu, bị cáo đã liên lạc với bị cáo Trần Viết Cương, cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án (QLDA) tỉnh Tuyên Quang, để đề xuất được tham gia.

Tuy nhiên, Hưng cho biết sau khi được ông Cương cho xem file dự toán, Thuận An từ chối tham gia vì giá quá thấp.

Toàn cảnh phiên tòa (Ảnh: P.A.).

"Bị cáo liên lạc lại anh Cương, nói sẽ không tham gia thì anh Cương lại đề nghị Thuận An tham gia khoảng 50%, còn lại Ban sẽ bố trí một số nhà thầu khác", Hưng khai và cho biết ông Cương khi đó hứa sẽ ủng hộ Thuận An ở những dự án khác thuận lợi hơn.

Do đó, Tập đoàn Thuận An đã liên danh cùng 2 công ty nêu trên tham gia đầu thầu và trúng thầu gói thầu số 26 dự án cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ, với giá trị hơn 487 tỷ đồng.

Bị chất vấn về việc có chi tiền cho Ban QLDA Tuyên Quang hay không, bị cáo Hưng trả lời có chi cho tổ đấu thầu nhưng không nhớ chi tiết.

Dù vậy, giống như những gói thầu khác mà Thuận An thực hiện, Nguyễn Duy Hưng khai trong quá trình thi công gói thầu số 26, đã chỉ đạo cấp dưới chi tiền "cơ chế" - 3% số tiền được thanh toán trước thuế - cho Ban QLDA tỉnh Tuyên Quang để hỗ trợ Ban các chi phí ngoài.

Theo cáo trạng, ông Trần Viết Cương đã nhận tổng 12,5 tỷ đồng từ liên danh 3 nhà thầu trên, trong đó riêng Tập đoàn Thuận An là 8 tỷ đồng.

Tiếp đó, HĐXX xét hỏi Nguyễn Duy Hưng về dự án cầu Vĩnh Tuy 2 (TP Hà Nội).

Tại bục khai báo, Hưng khai có quan hệ từ trước với bị cáo Phạm Hoàng Tuấn, cựu Giám đốc Ban QLDA Hà Nội. Do đó, khi biết TP có dự án cầu Vĩnh Tuy 2, Hưng đã gặp Tuấn để xin tham gia.

"Sau buổi ăn sáng ở nhà lãnh đạo, anh Tuấn biết bị cáo có các mối quan hệ và năng lực thi công nên cho bị cáo tham gia đấu thầu", Hưng khai.

Sau đó, liên danh nhà thầu Thuận An - Cầu 7 Thăng Long đã trúng gói thầu số 2, với giá trị gần 290 tỷ đồng.

Quá trình tham gia đấu thầu, Hưng khai đều giao cho Tổng Giám đốc Thuận An Trần Anh Quang làm việc rồi báo cáo lại, bao gồm cả việc chi tiền cho lãnh đạo Ban QLDA.

Do đó, Hưng nói không nhớ chi tiết Thuận An đưa cho Ban QLDA Hà Nội bao nhiêu tiền.

Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Tập đoàn Thuận An (Ảnh: P.A.).

Theo cáo trạng, để cảm ơn việc được giúp đỡ trúng thầu và thanh quyết toán, Hưng đã chỉ đạo Quang và Hoàng Thị Lê Hạnh, Trưởng phòng theo dõi, trực tiếp thực hiện chi tiền cho các cá nhân tại Ban QLDA Hà Nội theo tỷ lệ.

Cụ thể: Giám đốc Ban khoảng 0,1% giá trị trúng thầu; Phó Giám đốc phụ trách việc nghiệm thu, thanh toán 0,1% số tiền được thanh toán (trước thuế); Phòng Giám sát 2 (đơn vị trực tiếp nghiệm thu) 0,2% số tiền được thanh toán (trước thuế); Tổ tư vấn giám sát (Công ty cổ phần Tư vấn giám sát chất lượng công trình Thăng Long) 0,5% khối lượng được nghiệm thu; Tổ hiện trường của Ban 0,1% khối lượng được nghiệm thu.

Tổng cộng, Thuận An và Cầu 7 Thăng Long đã chi hơn 12 tỷ đồng cho các cá nhân tại Ban QLDA Hà Nội.