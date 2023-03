Nhóm thanh thiếu niên mang kiếm đi chém đối thủ rồi đăng lên mạng xã hội

Ngày 18/3, Công an thị xã Bến Cát (tỉnh Bình Dương) đã triệu tập nhóm 14 thanh thiếu niên về trụ sở để điều tra về hành vi mang dao, kiếm... đi chém đối thủ rồi đăng lên mạng xã hội để "ra oai".

Nhóm thanh thiếu niên mang hung khí đi chém đối thủ lan truyền trên mạng xã hội (Ảnh Công an thị xã Bến Cát)

Theo công an, qua công tác trinh sát nắm tình hình, Công an thị xã Bến Cát phát hiện nhiều hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội có nội dung về một nhóm thanh thiếu niên, điều khiển xe máy, mang theo hung khí, lưu thông trên địa bàn xã An Điền.

Qua rà soát, công an phát hiện 14 thanh thiếu niên đang tụ tập ăn nhậu tại bờ sông Thị Tính, bên cạnh có nhiều hung khí như dao, kiếm.... Cả nhóm sau đó bị triệu tập về trụ sở công an làm việc.

Tại cơ quan công an, nhóm này khai nhận do mâu thuẫn với hai người tên Danh, Ba Lưỡng. Sau đó, Nguyễn Trung Nghĩa (còn gọi "Trọng Lỳ", 30 tuổi) đem chuyện này kể với Nguyễn Thái Sơn (còn gọi "Sơn Tin", 17 tuổi, cùng ngụ thị xã Bến Cát) để hỗ trợ.

Nhiều hung khí bị công an thu giữ (Ảnh: Công an thị xã Bến Cát)

Sau đó, "Trọng Lỳ" và "Sơn Tin" cùng 12 người khác mang nhiều hung khí như dao, kiếm... đi trên 8 xe máy tìm nhóm đối thủ đánh chém nhưng không gặp. Một số người trong nhóm của Trọng đã đăng tải hình ảnh lên mạng xã hội "ra oai" thì bị lực lượng chức năng phát hiện, triệu tập cả nhóm về cơ quan công an làm việc.