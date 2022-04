Nhóm thanh niên truy đuổi 2 đối tượng trộm chó gây thương vong

Ngày 26/4, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) - Công an tỉnh Đắk Lắk - cho biết vừa tiến hành tạm giữ 3 đối tượng để điều tra về hành vi giết người.

Các đối tượng bị tạm giữ gồm: Lê Hoàng Anh (23 tuổi, ngụ thị trấn Liên Sơn, huyện Lắk), Đặng Đình Cường (20 tuổi, ngụ xã Đắk Liêng, huyện Lắk) và Phạm Minh Phúc (16 tuổi, ngụ xã Buôn Tría, huyện Lắk).

Truy đuổi hai người nghi trộm chó, mèo, 3 thanh niên vướng vòng lao lý (Ảnh: Uy Nguyễn).

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 1h50 ngày 23/4, nhóm thanh niên trên đang ngồi ăn nhậu tại một quán tại thị trấn Liên Sơn (huyện Lắk) thì phát hiện 2 người đi xe máy di chuyển trên xe máy có biểu hiện bắt trộm chó, mèo. Lúc này, cả 3 vội rủ nhau lên xe ô tô do Hoàng Anh điều khiển để truy đuổi.

Khi di chuyển đến khu vực cổng chào thuộc Tổ dân phố 3 (thị trấn Liên Sơn), cả 3 người trên xe ô tô quyết định tông thẳng vào đuôi xe máy để bắt giữ 2 người nghi trộm chó.

Hậu quả, hai người đi xe máy văng ra giữa đường, trong đó, một người 19 tuổi tử vong tại chỗ, một người 22 tuổi bị thương; chiếc xe máy lao thẳng, đâm vào trụ điện bên đường.

Sau khi gây ra vụ việc, phát hiện có người tử vong nên cả 3 người vội đến cơ quan công an đầu thú.

Hiện trường vụ án (Ảnh: Uy Nguyễn).

Tại cơ quan công an, Lê Hoàng Anh thừa nhận do thấy các đối tượng trộm cắp nên cả nhóm quyết tâm đuổi theo và tông vào để bắt giữ giao cho công an nhưng không ngờ lại gây ra hậu quả lớn.

Người đi xe máy bị thương do 3 đối tượng truy đuổi, tông xe cũng khai nhận đã đến huyện Lắk để bẫy chó, mèo. Đến thời điểm xảy ra vụ việc, đã bắt trộm được 3 con mèo.

Qua vụ việc, cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân khi phát hiện tội phạm thì phải tỉnh táo xử lý và báo cho quan chức năng. Người dân không nên tự xử lý để rồi phải gánh lấy hậu quả nghiêm trọng như vụ án này.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng mở rộng, làm rõ.