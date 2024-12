Nhóm thanh niên hành hung con nợ vì nhiều lần nghe hứa "nhận lương sẽ trả"

Ngày 27/12, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, Công an huyện Hòa Vang đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Minh Quân (19 tuổi), Trịnh Công Tịnh (21 tuổi) và Lê Tấn Phát (20 tuổi) để điều tra tội Cướp tài sản và Bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật.

Bùi Minh Phúc (17 tuổi, trú tại huyện Hòa Vang) hiện không có mặt tại địa phương, cơ quan điều tra đã yêu cầu đối tượng này ra đầu thú.

Nhóm đối tượng liên quan đến vụ án bị bắt giữ (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Trước đó, anh V.T.H.V. (trú tại xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang) tố cáo bị một nhóm đối tượng bắt giữ, hành hung và cướp tài sản.

Theo điều tra của công an, tối 19/8, bốn thanh niên trên đã ngồi uống nước tại đường Thăng Long (quận Cẩm Lệ). Sau đó, cả nhóm quyết định lên xã Hòa Phú để tìm anh V. nhằm đòi nợ.

Tuy nhiên, khi đến thôn Hòa Phát (xã Hòa Phú), nhóm này không tìm được nhà của con nợ. Các đối tượng đã nhờ một người dân quen biết với anh V. nhắn tin hẹn ra khu vực đường vành đai phía tây.

Sau 20 phút, khi phát hiện anh V. chạy xe ngang qua, bốn thanh niên lập tức lấy xe máy đuổi theo và đạp nạn nhân xuống đường. Lúc này, Phúc xuống xe, kẹp tay anh V. và móc túi quần lấy điện thoại của anh này, sau đó ép anh lên xe đi đến đường vành đai.

Tại đây, Phát hỏi anh V. khi nào sẽ trả nợ, nạn nhân hẹn khi nhận lương sẽ trả.

Do đã nhiều lần nhận được câu trả lời tương tự khi đòi tiền, Phát bức xúc cầm mũ bảo hiểm đánh nhiều cái vào đầu nạn nhân. Sau đó, Phát ép buộc anh V. lên xe đến quán nước trên đường Thăng Long. Tại đây, nhóm này giữ nạn nhân thêm một giờ trước khi thả người.