Tại buổi họp báo, Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Phó Giám đốc Công an Lạng Sơn cho biết, phạm pháp hình sự trên địa bàn Lạng Sơn năm 2023 giảm gần 8% so với cùng kỳ năm 2022.

Lạng Sơn cơ bản ổn định về an ninh trật tự và người dân có thể cảm nhận được điều này từ vấn đề đi lại đến ăn nghỉ.

"Hiện nay trên địa bàn Lạng Sơn không có băng nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu xã hội đen, không có băng nhóm tội phạm nào mang tính chất bảo kê đến mức thao túng cơ quan nhà nước", Đại tá Tuấn khẳng định.

Đại tá Nguyễn Minh Tuấn phát biểu tại cuộc họp báo (Ảnh: Nguyễn Hải).

Theo thông tin từ UBND tỉnh Lạng Sơn, chỉ tiêu về giảm tai nạn giao thông cả 3 tiêu chí năm 2023 đều không đạt.

Lý giải về điều này, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, an toàn giao thông được tạo nên từ bốn thành tố gồm phương tiện giao thông (trong đó có chất lượng phương tiện, lưu lượng phương tiện); chủ thể tham gia giao thông; cơ sở hạ tầng giao thông; quản lý nhà nước về an toàn giao thông.

Ông Tuấn đánh giá nguyên nhân dẫn đến việc mất an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn chủ yếu do ý thức của người tham gia giao thông.

Còn về mặt quản lý nhà nước, các lực lượng chức năng của tỉnh Lạng Sơn đã rất cố gắng nhưng với lưu lượng lớn, hạ tầng chưa đồng bộ nên còn gặp nhiều khó khăn.

Nguyên nhân khác khiến giảm tai nạn giao thông cả 3 tiêu chí năm 2023 tại Lạng Sơn đều không đạt là do trước đây Ban an toàn giao thông Trung ương chưa quy định rõ về cách tính, thống kê tai nạn giao thông.

Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Phó giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn (Ảnh: Nguyễn Hải).

"Cuối năm 2022, Ban ATGT Trung ương và Bộ Công an có hướng dẫn về thống kê tai nạn giao thông, trong đó thống kê cả tự nạn và va chạm giao thông cũng là tai nạn giao thông.

Từ trước đến nay người điều khiển phương tiện tự đâm vào gốc cây, ao hồ hoặc những va chạm nhỏ không tính là tai nạn giao thông mà tính vào mục các yếu tố khác.

Nhưng bây giờ những cái này đều tính là tai nạn giao thông, từ đó lũy kế, điều chỉnh lại số liệu từ đầu năm dẫn đến số lượng tai nạn giao thông tăng", Đại tá Tuấn nói.

Theo Phó Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn, để giảm thiểu tai nạn giao thông, Ban an toàn giao thông tỉnh Lạng Sơn đã họp bàn, đánh giá các nguyên nhân chủ quan, khách quan.

Công an tỉnh Lạng Sơn cũng tham mưu Ban ATGT tỉnh Lạng Sơn bám vào bốn thành tố để xây dựng phương hướng, nâng cao, củng cố hạ tầng cơ sở giao thông, tuyên truyền nâng cao ý thức đối với người tham gia giao thông, tăng cường kiểm tra về chất lượng phương tiện tham gia giao thông trên,

Đặc biệt, các lực lượng tham gia quản lý Nhà nước về an toàn giao thông phải tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm.

Theo thông tin từ UBND tỉnh Lạng Sơn, năm 2023, tỉnh này tích cực điều tra, làm rõ các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh theo dõi, chỉ đạo; đã khởi tố mới 8 vụ án, 23 bị can; tiếp tục điều tra 7 vụ, 21 bị can.

Công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại Lạng Sơn được tăng cường, các ngành chức năng phối hợp kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh ngăn chặn ngay từ biên giới và trong nội địa.

Năm 2023, tình hình buôn lậu tại Lạng Sơn được kiềm chế, không để hình thành các điểm nóng về buôn lậu trên địa bàn.

Lạng Sơn đã kiểm tra, xử lý hơn 5.900 vụ vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng cấm, tăng 30% so với cùng kỳ, xử phạt vi phạm hành chính 5.130 vụ, tăng 28%.