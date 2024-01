Đồng Nai không còn tội phạm hoạt động theo kiểu xã hội đen

Ngày 3/1, Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức họp báo thông tin tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn.

Tại buổi họp báo, Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an tỉnh nhận định Đồng Nai là địa bàn rất phức tạp về tình hình an ninh trật tự, đứng thứ 5 trên toàn quốc về các loại tội phạm.

Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang tại buổi họp báo (Ảnh: Hoàng Bình).

Tội phạm hoạt động theo kiểu "xã hội đen", tội phạm có tổ chức trong những năm qua cũng rất nhức nhối. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, với sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo các cấp, sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an thì loại tội phạm này đã được xử lý. Đến nay trên địa bàn tỉnh không còn tồn tại loại tội phạm này.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, nguy hiểm nhất là tình trạng các loại tội phạm "núp bóng" các doanh nghiệp để hoạt động; tội phạm "tín dụng đen" lợi dụng trong giới công nhân để hoạt động.

Dự báo tình hình tội phạm, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai thẳng thắn nhìn nhận, địa bàn có vị thế chiến lược quan trọng về kinh tế xã hội, nên thời gian tới vẫn tiềm tàng việc các băng nhóm xuất hiện trở lại.

Ngoài ra, đại công trường dự án sân bay Long Thành sẽ thi công rầm rộ từ năm nay, dự kiến có hàng chục nghìn công nhân đến làm việc, nên nhiều loại tội phạm có thể phát sinh như ma túy, trộm cắp, mại dâm... khiến tình hình an ninh trật tự sẽ phức tạp.

"Hiện, chúng tôi đã thành lập Đồn Công an sân bay Long Thành để đảm bảo an ninh trật tự trong khu vực thi công dự án cũng như khi sân bay đi vào hoạt động", ông Quang nói.

Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cũng thông tin trên lĩnh vực kinh tế, chức vụ, Công an tỉnh đã quán triệt, thực hiện theo đúng phương châm chỉ đạo của Bộ Công an "không có vùng cấm, không có ngoại lệ", "xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực".

Với phương châm đó, lực lượng Công an tỉnh đã tập trung phát hiện, xác minh, điều tra làm rõ nhiều sai phạm, vi phạm liên quan đến các lĩnh vực đang được dư luận xã hội quan tâm như: tài chính; bất động sản; đăng kiểm xe cơ giới; đào tạo dạy nghề, sát hạch lái xe; y tế; bảo hiểm xã hội... Triệt phá nhiều đường dây buôn bán, sản xuất, kinh doanh hàng cấm, hàng giả, hàng nhập lậu có quy mô lớn.

Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang cho biết, trong vụ án, sai phạm xảy ra tại dự án Khu dân cư Tân Thịnh (xã Đồi 61, huyện Trảng Bom), đến nay cơ quan công an đã khởi tố 6 bị can (trong đó có 5 bị can là cán bộ, công chức; 1 bị can là giám đốc doanh nghiệp). Hiện cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo đúng quy định pháp luật.