Nhiều cựu cán bộ lĩnh án tù liên quan việc tận thu rừng cháy

Ngày 23/3, Tòa án nhân dân thành phố Huế mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 5 bị cáo về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, liên quan đến việc khai thác tận thu gỗ rừng trồng.

Các bị cáo gồm: Lê Hạ (SN 1964), Giám đốc cùng Trương Ngọc Đức (SN 1986), nhân viên Trung tâm Quy hoạch và Thiết kế nông lâm nghiệp; Hoàng Phước Toàn (SN 1975), Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Hương Thủy và Nguyễn Đăng Phong (SN 1965), Trưởng phòng Kế hoạch kỹ thuật Ban Quản lý rừng phòng hộ Hương Thủy. Các đơn vị nêu trên đều trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Huế.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử sơ thẩm tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng (Ảnh: Ngọc Minh).

Cùng bị xét xử còn có bị cáo Lê Hồng Khanh (SN 1992), Giám đốc Công ty TNHH MTV Tư vấn và dịch vụ Nông lâm nghiệp Lâm Phát, trụ sở tại thành phố Huế.

Kết thúc phiên tòa, hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo Lê Hồng Khanh 42 tháng tù, Trương Ngọc Đức 39 tháng tù.

Các bị cáo Hoàng Phước Toàn, Nguyễn Đăng Phong, Lê Hạ phải chịu mức án 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 5 năm.

Theo cáo trạng, cuối tháng 6/2021, các vụ cháy rừng trồng xảy ra liên tiếp tại các tiểu khu 151, 152 và 159, thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Hương Thủy.

Sau vụ cháy, với vai trò Giám đốc Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Hương Thủy, Toàn đồng ý cho Khanh thiết kế phương án và dự toán khai thác tận thu gần 158ha gỗ thông bị thiệt hại.

Trong quá trình thiết kế, thẩm định khai thác tận thu diện tích rừng trồng nêu trên, các bị cáo đã thiếu trách nhiệm, thực hiện không đúng quy định nhiều hạng mục.

Khi xác định thực tế, các bị cáo không đóng cọc mốc tại các điểm đường lô, khoảnh, tiểu khu, không đo chiều cao của cây mà chỉ ước chừng. Việc xác định các chỉ tiêu lâm học, diện tích trừ bỏ, số lượng, kích cỡ của cây không sát thực tế, sai số liệu.

Các bị cáo còn tự điều chỉnh phẩm chất của cây, dẫn đến gây thiệt hại cho nhà nước 11.454m3 gỗ thông, với số tiền trên 5,5 tỷ đồng.