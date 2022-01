Nhiều bảo vệ tại dự án điện gió Sóc Trăng bị chém, ném bom xăng

Dân trí Sau khi ném chai thủy tinh có chứa xăng vào lán trại của nhà thầu thi công dự án điện gió ở Sóc Trăng, một nhóm người đã dùng hung khí chém bị thương nhiều bảo vệ tại đây.

Theo tin từ Công an thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng, khoảng 10h ngày 5/1, khi đơn vị thi công dự án điện gió ở Sóc Trăng là Công ty cổ phần Fecon đang đóng cọc trụ móng số 6 tại công trường thì bất ngờ xuất hiện một nhóm người dân xông vào chống đối, cản trở thi công.

Nhóm người trên đã dùng gạch, đá, vôi… ném vào lực lượng thi công và bảo vệ. Nhiều cá nhân manh động còn dùng loại đá to ném thẳng vào những người có mặt tại công trường.

Một bảo vệ lán trại điện gió bị chém trên đầu (Ảnh: CTV).

Hậu quả đã làm anh Hà Nam Ninh (20 tuổi, bảo vệ dự án điện gió) bị thương nặng ở phần đầu. Nạn nhân sau đó đã được đưa đi sơ cứu tại trạm y tế gần đó và được chuyển lên bệnh viện tuyến trên cấp cứu.

Đến tối 5/1, một nhóm trên 10 người đã ném chai thủy tinh chứa xăng vào lán trại tại trụ số 6 của dự án điện gió Hòa Đông, thị xã Vĩnh Châu.

Khi bảo vệ mở cửa kiểm tra, nhiều người bên ngoài dùng hung khí chém bị thương anh Huỳnh Xuân Nhất (27 tuổi), Nguyễn Văn Nhí (32 tuổi), Nguyễn Văn Gấm (38 tuổi), Ong Quang Thái (25 tuổi) và Lâm Phong (26 tuổi). Các nạn nhân được những người tại lán trại đưa đi cấp cứu trong đêm.

Một bảo vệ lán trại điện gió bị chém ở phần lưng (Ảnh: CTV).

Ngày 6/1, cán bộ điều tra của Công an thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng tiếp tục thẩm vấn 5 nghi can để điều tra vụ "Cố ý gây thương tích" xảy ra tại dự án điện gió Hòa Đông. Những người này bị cảnh sát bắt giữ vào khuya 5/1.

Theo Công an thị xã Vĩnh Châu, cảnh sát đang truy bắt 6 người đang bỏ trốn khỏi địa phương. Đối với 3 người liên quan vụ ném đá vào đầu bảo vệ Hà Nam Ninh, công an đã cho gia đình bảo lãnh các nghi can về nhà.

Cơ quan chức năng địa phương đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Cao Xuân Lương