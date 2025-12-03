Nhậu suốt 7 tiếng, đánh gục hàng xóm vì được khuyên "nghỉ đi"

‎Ngày 3/12, Công an xã Khánh Bình (tỉnh An Giang) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tạm giữ hình sự La Văn Lộc (26 tuổi, trú tại ấp Khánh Hòa, xã Khánh Bình) để điều tra về hành vi Giết người.

Trước đó, 7h ngày 30/11, La Văn Lộc và ông T.V.V. (48 tuổi) cùng một người quen ngồi nhậu tại nhà của Lộc. Đến khoảng 11h, cuộc nhậu kết thúc, ông V. về trước.

Đối tượng Lộc (Ảnh: Công an tỉnh An Giang).

Đến 14h cùng ngày, ông V. sang nhà hàng xóm để xin đồ nhậu. Khi vừa đến trước cửa nhà hàng xóm, thấy Lộc vẫn còn ngồi trong nhà nhậu nên ông V. khuyên Lộc đi nghỉ.

Bất ngờ, Lộc dùng một khúc gỗ gần đó lao ra đánh vào đầu ông V. khiến ông gục tại chỗ.

Ông V. sau đó được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh An Giang.

Chẩn đoán ban đầu xác định ông bị chấn thương sọ não.