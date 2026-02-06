Nhập lậu 116.000 tấn thịt vùng dịch, vợ chồng đại gia ở TPHCM lĩnh án

Chiều 6/2, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Trần Nguyên Bình (44 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Dinh dưỡng Hoàng Sa - Công ty Hoàng Sa) , Đỗ Thùy Nhung (45 tuổi, vợ ông Bình) 30 năm tù về tội Đưa hối lộ và Buôn lậu.

Các bị cáo đồng phạm về tội Buôn lậu lĩnh án từ 3 năm tù treo đến 19 năm tù.

Đối với nhóm bị cáo thuộc các cơ quan kiểm dịch, tòa tuyên phạt ông Bạch Đức Lữu (52 tuổi, cựu Chi cục trưởng Chi cục Thú y vùng VI) 7 năm tù; Trần Trung Nhân (51 tuổi, cựu Trưởng trạm Kiểm dịch động vật) 9 năm tù; Lý Hoài Vũ (54 tuổi, cựu Phó chi cục trưởng Chi cục Thú y vùng VI) 7 năm tù về tội Nhận hối lộ.

Bị cáo Bạch Đức Lữu (Ảnh: Xuân Duy).

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX buộc các bị cáo nộp lại toàn bộ số tiền hưởng lợi bất chính để sung công quỹ, đồng thời tịch thu toàn bộ giá trị hàng hóa buôn lậu của các công ty liên quan.

Theo HĐXX, bị cáo Bình, Nhung và 2 đồng phạm đang bị truy nã, các cơ quan tiến hành tố tụng đã thực hiện đầy đủ các thủ tục nên xét xử vắng mặt.

HĐXX đánh giá, các bị cáo đều có trình độ, hiểu biết pháp luật và nhận thức xã hội; phần lớn giữ vai trò lãnh đạo nên đủ khả năng nhận thức nhưng vì động cơ tư lợi đã cố ý phạm tội.

Theo tòa, Việt Nam chưa cho phép nhập khẩu sản phẩm động vật thuộc loài nhai lại (như bò, cừu…) có nguồn gốc từ các quốc gia châu Âu từng có hoặc tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh bò điên, nhằm bảo đảm an toàn dịch bệnh; chỉ cho phép nhập khẩu sản phẩm động vật từ những quốc gia đã ký kết thỏa thuận thú y với Việt Nam.

Tuy nhiên, vì lợi nhuận lớn, vợ chồng Trần Nguyên Bình cùng nhóm Công ty TNHH Đại lý hàng hóa Việt Nam, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Trung Chính, Công ty Cổ phần Dinh dưỡng PMT đã bất chấp quy định pháp luật, sử dụng nhiều thủ đoạn để nhập khẩu các mặt hàng này về làm nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người.

Vợ chồng bị cáo Bình đã lập 6 công ty chuyên nhập khẩu, phân phối sản phẩm động vật làm nguyên liệu thức ăn chăn nuôi. Cụ thể, Bình tổ chức nhập khẩu trái phép bột huyết, bột xương, bột thịt xương có nguồn gốc từ động vật nhai lại, xuất xứ từ nhiều quốc gia châu Âu từng có hoặc tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh bò điên, do giá thành thấp.

Bị cáo Bình đã chỉ đạo nhân viên làm giả giấy chứng nhận kiểm dịch, sử dụng con dấu thú y giả của nước ngoài, khai gian nguồn gốc, chủng loại khi làm thủ tục nhập khẩu; đồng thời chi tiền cho kiểm dịch viên để được tạo điều kiện thông quan. Đối với các lô hàng không được phép nhập khẩu, nhóm này chuẩn bị sẵn mẫu “sạch” để qua mặt khâu xét nghiệm và chi 1-3 triệu đồng mỗi lô cho Trần Trung Nhân. Từ năm 2018 đến tháng 8/2023, tổng số tiền đưa hối lộ khoảng 2,9 tỷ đồng.

Đến khi vụ án bị phát hiện, vợ chồng Bình đã chỉ đạo nhập khẩu trái phép khoảng 750 lô hàng, tổng khối lượng hơn 116.000 tấn, trị giá khoảng 1.764 tỷ đồng. Ngoài ra, cơ quan chức năng còn phát hiện thêm 10 lô hàng, trị giá hơn 30 tỷ đồng, đang bị tạm giữ tại cảng Cát Lái và SP-ITC để phục vụ điều tra. Tổng cộng, vợ chồng bị cáo Bình phải chịu trách nhiệm về lượng hàng hóa nhập lậu trị giá hơn 1.800 tỷ đồng.

Trong vụ án này, vợ chồng Trần Nguyên Bình giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu và khởi xướng việc tổ chức đưa hối lộ. Hành vi phạm tội được thực hiện liên tục trong thời gian dài, với số lượng hàng hóa đặc biệt lớn, gây hậu quả nghiêm trọng, nên phải chịu trách nhiệm toàn bộ đối với hậu quả của vụ án và cần được xử lý nghiêm minh.

HĐXX xem xét, ghi nhận cho các bị cáo một số tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, tích cực khắc phục hậu quả, quá trình công tác có đóng góp nhất định cho xã hội.

Các bị cáo tại tòa (Ảnh: Xuân Duy).

Với phương thức tương tự, nhóm Công ty TNHH Đại lý hàng hóa Việt Nam, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Trung Chính, Công ty Cổ phần Dinh dưỡng PMT cũng đã nhập khẩu trái phép số lượng lớn các mặt hàng này để làm nguyên liệu thức ăn chăn nuôi.

Đối với nhóm bị cáo thuộc các cơ quan quản lý Nhà nước, kết quả điều tra xác định Trần Trung Nhân đã nhận tổng cộng 2,9 tỷ đồng từ vợ chồng Bình, sau đó chia cho Bạch Đức Lữu, Lý Hoài Vũ và các kiểm dịch viên khác. Với hành vi này, bị cáo Nhân phải chịu trách nhiệm cao hơn các bị cáo còn lại.

Ngoài ra, các bị cáo còn hưởng lợi gần 4 tỷ đồng từ các doanh nghiệp khác trong quá trình kiểm dịch. Trong đó, Bạch Đức Lữu hưởng 1,2 tỷ đồng; Lý Hoài Vũ nhận 800 triệu đồng; Trần Trung Nhân hưởng lợi cá nhân 1 tỷ đồng; Nguyễn Minh Thành và Nguyễn Văn Trung mỗi người nhận 150 triệu đồng.

Mức án chi tiết đối với 25 bị cáo.