Nhân viên thu hồi nợ “ôm” 700 triệu đồng của công ty bỏ trốn

Ngày 24/3, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ngãi, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố vắng mặt đối với Nguyễn Rin (SN 1983, trú tại xã Đông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) về tội Tham ô tài sản.

Theo Công an tỉnh Quảng Ngãi, Nguyễn Rin từng là nhân viên bán hàng, thu hồi công nợ của một công ty có chi nhánh tại Quảng Ngãi. Từ tháng 1 đến tháng 7 năm 2019, đối tượng này đã thu của khách hàng số tiền 700 triệu đồng nhưng không nộp cho công ty.

Khi sự việc bị công ty phát hiện, Nguyễn Rin đã bỏ trốn.

Tháng 3/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Quảng Ngãi) đã ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Rin. Đến thời điểm này, đối tượng Nguyễn Rin vẫn lẩn trốn.

Với kết quả điều tra, chứng cứ thu thập được, công an xác định đủ cơ sở để kết luận hành vi của Nguyễn Rin cấu thành tội Tham ô tài sản.

Vì vậy, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã hoàn tất thủ tục chuyển Viện kiểm sát nhân dân tỉnh để đề nghị truy tố vắng mặt bị can Nguyễn Rin về tội Tham ô tài sản.