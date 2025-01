Nhân viên ngân hàng phạm tội để "bù lỗ" tiền đầu tư vào Công ty GFDI

Ngày 16/1, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, Công an quận Cẩm Lệ vừa khởi tố bị can Hoàng Thị Ngọc Mai (38 tuổi, quê Quảng Bình) để điều tra về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Theo công an, Mai là nhân viên tư vấn tín dụng của một ngân hàng có chi nhánh tại phường Hòa Xuân (quận Cẩm Lệ). Do tham gia đầu tư tài chính và hợp đồng tại Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI (Công ty GFDI) bị thua lỗ, Mai nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của các khách hàng.

Công an tống đạt các quyết định khởi tố đối với Hoàng Thị Ngọc Mai (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Cơ quan điều tra cho rằng, bị can dùng thủ đoạn tạo hồ sơ vay trên ứng dụng ngân hàng và đưa ra thông tin gian dối để khách hàng giao tiền, thẻ tín dụng rồi chiếm đoạt tài sản. Từ tháng 6 đến tháng 12/2024, Mai đã chiếm đoạt của 4 bị hại hơn 159 triệu đồng.

Công an quận Cẩm Lệ đang thông báo tìm bị hại trong vụ án này để mở rộng điều tra.

Như Dân trí đã thông tin, liên quan đến vụ việc xảy ra tại Công ty GFDI, ngày 18/11/2024, ông Nguyễn Quang Hoàng, Tổng giám đốc công ty, đã bị khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Công an cáo buộc ông Hoàng đã chiếm đoạt hơn 3.700 tỷ đồng từ 7.541 khách hàng với sự hỗ trợ của các cấp dưới.