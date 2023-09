Nhận "lệnh bắt" qua mạng, cụ bà vội vàng đi rút gần 1 tỷ đồng

Ngày 30/9, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa ngăn chặn vụ giả danh công an lừa đảo. Nạn nhân là bà N.T.H.V. (TP Quảng Ngãi).

Theo trình báo, bà V. liên tục nhận được nhiều cuộc gọi từ những người tự xưng là công an. Những người này nói bà liên quan đến một vụ án ma túy, rửa tiền, đang được Công an quận Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) điều tra.

Đối tượng giả danh công an yêu cầu bà V. phối hợp điều tra, đồng thời yêu cầu giữ bí mật vụ án. Do bà sử dụng điện thoại đời cũ nên không thể thực hiện các yêu cầu của đối tượng lừa đảo. Bà được các đối tượng yêu cầu mua điện thoại kèm sim mới để phối hợp điều tra.

Sau đó, các đối tượng lừa đảo hướng dẫn bà V. lập tài khoản zalo nhằm trao đổi công việc. Qua zalo, bà thấy nhiều người mặc sắc phục công an đang làm việc. Đáng sợ hơn, "công an" còn gửi lệnh bắt bà qua zalo.

Thấy bà V. lo sợ bị bắt, các đối tượng nói rằng sẽ hướng dẫn bà cách phối hợp điều tra để chứng minh mình trong sạch. Nghe theo chỉ dẫn, bà V. mở một tài khoản mới tại ngân hàng do các đối tượng lừa đảo chỉ định. Sau đó chúng yêu cầu bà rút toàn bộ số tiền tiết kiệm để gửi vào tài khoản mới mở.

Cơ quan công an cảnh báo các cuộc điện thoại giả mạo, đề nghị nhân dân cảnh giác để tránh bị lừa đảo (Ảnh minh họa).

Khi bà V. làm thủ tục rút 900 triệu đồng, nhân viên ngân hàng phát hiện có điều bất thường. Bà V. liên tục nhận được điện thoại, sau mỗi cuộc điện thoại, bà càng tỏ ra lo lắng, hoảng sợ hơn.

Sự việc được ngân hàng phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ngãi ngăn chặn. Theo đó, công an tiến hành xác minh thông tin, giải thích rõ hành vi lừa đảo nhằm trấn an bà V.