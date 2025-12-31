Nhận làm thủ tục đất đai, công chức xã ở Đồng Nai chiếm đoạt 520 triệu đồng

Ngày 31/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam bị can Phạm Viết Dực để điều tra về tội Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Các quyết định trên đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, quá trình điều tra, xác minh nguồn tin về tội phạm, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai xác định, trong thời gian từ năm 2021 đến năm 2023, Phạm Viết Dực là công chức thuộc UBND xã Bình Thắng, huyện Bù Gia Mập ( tỉnh Bình Phước cũ, nay là Đồng Nai) được giao phụ trách lĩnh vực Địa chính - Nông nghiệp; Xây dựng - Môi trường.

Phạm Viết Dực (thứ 2 từ trái qua) bị bắt tạm giam để điều tra về tội Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản (Ảnh: Công an Đồng Nai).

Với chức năng nhiệm vụ được phân công là tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn người dân làm các thủ tục liên quan đến lĩnh vực đất đai, tham gia đo đạc, trích đo bản đồ địa chính khi được cơ quan đo đạc yêu cầu. Dực có trách nhiệm lập danh sách các tổ chức, cá nhân có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất để tham mưu cho Chủ tịch UBND xã báo cáo trình UBND huyện Bù Gia Mập xem xét.

Khi thực hiện các nhiệm vụ được giao, Phạm Viết Dực đã lợi dụng vị trí công tác để hứa hẹn làm các thủ tục đất đai cho bà M. để nhận số tiền 520 triệu đồng và đã chiếm đoạt số tiền trên sử dụng vào mục đích cá nhân.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục xác minh, mở rộng điều tra vụ án. Nhà chức trách thông báo những cá nhân (nếu có) bị Phạm Viết Dực chiếm đoạt tài sản liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai (số 1034, đường Nguyễn Ái Quốc, Khu phố 1, phường Trảng Dài, tỉnh Đồng Nai) để được giải quyết.