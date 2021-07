Nhân chứng kể phút giáp mặt tử tù mắc Covid-19 cách trại giam Chí Hòa 400 m

Dân trí Sau khi đọc tin trên báo chí, anh T. nghi ngờ người mình vừa trò chuyện trước đó là tử tù trốn trại tạm giam Chí Hòa liền gọi điện báo công an và cung cấp clip camera an ninh.

Chiều 16/7, Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an TPHCM, thông tin trong quá trình bắt giữ tử tù Nguyễn Kim An (26 tuổi, quê Bình Thuận), lực lượng chức năng đã đảm bảo các biện pháp an toàn phòng chống dịch Covid-19.

Tử tù này đã dương tính SARS-CoV-2 và trốn khỏi trại giam Chí Hòa vào ngày 13/7.

Một trong những người đầu tiên mà tử tù gặp trên đường trốn chạy, cố gắng tiếp cận để nói chuyện là anh H.T.T. (39 tuổi, ngụ quận 10). Kể lại giây phút giáp mặt, trò chuyện với tên tội phạm nguy hiểm, anh T. vẫn khá lo lắng.

Người đầu tiên giáp mặt tử tù trốn trại là ai?

Nhân chứng cho biết khoảng 21h ngày 13/7, anh đang ngồi một mình trong nhà (cách trại tạm giam Chí Hòa khoảng 400 m) thì có nam thanh niên đeo khẩu trang đi bộ ngang hỏi đường về chung cư Nguyễn Thiện Thuật (quận 3) và xin nước uống.

Không hề biết người này là tử tù Nguyễn Kim An vừa trốn khỏi trại giam, anh T. nhiệt tình chỉ đường và lấy nước cho người này uống. Rời đi được khoảng 20 phút, anh ta tiếp tục quay trở lại, ngồi trước hiên nhà để nói chuyện với anh T..

Tử tù Nguyễn Kim An (khoanh tròn đỏ) xin anh T. nước uống sau khi trốn khỏi trại giam vào tối 13/7.

"Lúc đó đối tượng mặc áo thun màu đen, cầm một túi nilon, dáng người khỏe mạnh bình thường. Người này hỏi tôi ở với ai và nhiều chuyện khác. Tôi thấy bất thường quá nên chủ động tránh xa 5-6 m cho an toàn", anh T. nhớ lại.

Đến tối 15/7, anh T. đọc thông tin trên báo chí về một tử tù mắc Covid-19 vừa trốn khỏi trại tạm giam Chí Hòa.

"Tôi nhớ kỹ lắm. Thấy người này tóc cắt ngắn và khuôn mặt rất giống với đối tượng mà Công an TPHCM đang truy nã nên gọi ngay cho Phòng Cảnh sát hình sự để thông báo, cung cấp clip camera an ninh cho cơ quan điều tra", anh T. kể.

Ngay trong đêm, anh T. được nhân viên y tế tới lấy mẫu xét nghiệm và kết quả anh âm tính với Covid-19. Hiện tại, anh T. đang cách ly tại nhà.

Camera ghi lại hình ảnh đối tượng An lang thang trên đường phố.

Nguyễn Kim An là hung thủ ra tay sát hại bạn thân để cướp tài sản vào năm 2014. Tháng 9/2015, TAND Cấp cao tại TPHCM tuyên án tử hình đối với Nguyễn Kim An về tội giết người, cướp tài sản.

Ngày 13/7, An bỏ trốn khỏi trại tạm giam Chí Hòa. Tối 15/7, Công an TPHCM đã khởi tố đối tượng này về tội Trốn khỏi nơi giam và ra quyết định truy nã đặc biệt.

Rạng sáng 16/7, An vừa rời khỏi nhà trọ của một tài xế công nghệ giao hàng ở phường Hiệp Bình Phước (thành phố Thủ Đức) thì bị các trinh sát vây bắt, đưa về trại tạm giam Chí Hòa để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trong 3 ngày trốn khỏi trại giam, tử tù Nguyễn Kim An tiếp cận 4 người, khiến họ trở thành F1, phải cách ly y tế.

Hoàng Thuận