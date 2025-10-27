Nguyên nhân nam sinh lớp 9 ở Hà Nội bị đâm tử vong

Tối 27/10, Công an TP Hà Nội thông tin vụ nam sinh lớp 9 bị đâm tử vong tại xã Nội Bài.

Theo cơ quan chức năng, chiều 25/10, V.M.K. rủ bạn là L.M.K. (cùng 14 tuổi, ở xã Nội Bài) đi chơi nhưng L.M.K. không đi. Sau đó, V.M.K. gọi điện thoại chửi L.M.K. và thách thức.

Khoảng 19h30 cùng ngày, L.M.K. nhắn tin cho V.M.K. gạ đánh nhau tại nhà văn hóa thôn Tân Trại.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu (Ảnh: P.S.).

Đến 20h10, tại nhà văn hóa thôn, sau khi gặp nhau, L.M.K. chửi và dùng dao đâm V.M.K., khiến nạn nhân tử vong tại bệnh viện. Sau khi gây án, L.M.K. cất dao vào cốp xe, đi xe máy về nhà.

Đến 22h30 cùng ngày, cơ quan công an đã tiến hành bắt giữ L.M.K. và đưa về trụ sở làm việc. ​

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP đang củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Về thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng vụ việc xảy ra do mâu thuẫn tình cảm, Công an TP Hà Nội khẳng định đây là thông tin sai sự thật và đề nghị người dân thận trọng, cảnh giác khi viết bài, chia sẻ, bình luận các thông tin không chính xác, thông tin chưa được kiểm chứng.