Người phụ nữ xinh đẹp kết hôn giả để chiếm đoạt tiền sính lễ

Ngày 20/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam với Lê Đức Dũng (SN 1982, ở Lào Cai), Tô Thị Bình (SN 1993, quê Lạng Sơn) và Lý Thị Mai Hương (SN 1999, quê Bắc Ninh) do có hành vi lừa đảo xuyên quốc gia qua hình thức hôn nhân giả.

Các đối tượng tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Lào Cai).

Theo cảnh sát, Dũng, Bình và Hương đã cấu kết, dàn dựng kịch bản để Hương xuất cảnh sang Trung Quốc, giả vờ kết hôn với một người đàn ông tên Từ Kiến Cương. Mục đích chính là chiếm đoạt số tiền sính lễ 400 triệu đồng mà ông Cương phải chi trả.

Sau khi Hương sang Trung Quốc và sinh sống khoảng một tuần, Dũng xác nhận đã nhận đủ 400 triệu đồng từ ông Cương, lập tức Hương bỏ trốn về Việt Nam với sự giúp sức của Bình.

Nhà chức trách cho biết, số tiền các đối tượng chiếm đoạt của nạn nhân sau đó được chia như sau: Dũng hưởng lợi 250 triệu đồng, Hương 80 triệu đồng và Bình 70 triệu đồng.

Cơ quan an ninh điều tra nhận định, đây là vụ án có tính chất nghiêm trọng, có yếu tố nước ngoài, các đối tượng lợi dụng hình thức môi giới hôn nhân để trục lợi.