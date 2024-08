Người phụ nữ thay tên đổi họ, trốn thi hành án gần 20 năm

Ngày 13/8, Công an tỉnh Kiên Giang đang tạm giữ hình sự Lê Thị Kim Tư (44 tuổi, ngụ huyện An Minh) do có liên quan đến tội Mua bán trái phép chất ma túy. Tư bị truy nã hồi tháng 4/2005.

Theo hồ sơ vụ án, tháng 12/2001, Tư cùng chồng là Nguyễn Kim Phụng bị Công an huyện Hóc Môn (TPHCM) bắt quả tang khi đang bán thuốc tân dược gây nghiện. Công an huyện Hóc Môn đã khởi tố họ về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Lê Thị Kim Tư tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Tháng 4/2002, TAND TPHCM tuyên Tư 7 năm tù, Phụng 6 năm tù. Tư được hoãn thi hành án do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.

Tháng 8/2022, TAND TPHCM ủy thác cho TAND tỉnh Kiên Giang ra quyết định thi hành án với Tư nhưng người phụ nữ này không chấp hành mà bỏ trốn khỏi địa phương.

Sau khi bị bắt, Tư khai nhận trong thời gian trốn thi hành án đã đến Tây Ninh làm thuê kiếm sống với cái tên Huỳnh Thị Thúy.