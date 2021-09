Người phụ nữ suýt thành nạn nhân vụ lừa đảo được dàn dựng công phu

Dân trí Trong 90 phút, 3 đối tượng tự nhận là người của Cơ quan điều tra Bộ Công an, Tòa án và Viện Kiểm sát tối cao liên tục gây sức ép, yêu cầu chị P. chuyển 200 triệu đồng để "phục vụ công tác điều tra".

Ngày 22/9, Công an phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) cho hay, đơn vị vừa ngăn chặn một lừa đảo vụ chuyển tiền cho đối tượng theo thủ đoạn này.

Quyết định ban hành tài khoản tạm giữ để phục vụ điều tra của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao được các đối tượng lừa đảo làm giả tinh vi rồi gửi cho nạn nhân.

Theo Công an phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, chiều 20/9, Tổ công tác phòng chống dịch Covid-19 yêu cầu chị Đ.T.P. (sinh năm 1985, trú tại thị xã Điện Bàn) trình bày lý do ra đường trong thời điểm địa phương đang giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Thấy thái độ lúng túng của chị P., Tổ công tác mời chị P. về công an phường để làm rõ. Chị cho biết đang trên đường đến ngân hàng để rút tiền chuyển cho các đối tượng không rõ lai lịch.

Chị Đ.T.P. tại cơ quan công an. Sau khi được phân tích, chị đã thoát khỏi một vụ lừa đảo hàng trăm triệu đồng (Ảnh: Công an thị xã Điện Bàn cung cấp).

Chị P. cho biết, trưa cùng ngày, chị nhận được điện thoại từ số lạ 0840861… Sau khi xác nhận lai lịch nhân thân, đối tượng lừa đảo thông báo và chuyển cho chị quyết định tài khoản tạm giữ để phục vụ điều tra của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Quyết định được làm giả tinh vi, nêu lý do chị bị tạm giữ tài khoản do chị có liên quan đến đường dây mua bán ma túy mà cơ quan công an đang thụ lý.

Chị P. cho biết, trong 90 phút, có 3 đối tượng tự nhận là người của Cơ quan điều tra Bộ Công an, Tòa án và Viện Kiểm sát tối cao liên tục gây sức ép, yêu cầu chị chuyển 200 triệu vào tài khoản chúng cung cấp, nếu quá trình điều tra chứng minh chị vô tội sẽ chuyển lại tiền cho chị.

Dưới sức ép của các đối tượng, chị khủng hoảng tâm lý và cho biết hiện tài khoản mình không đủ 200 triệu đồng để chuyển. Theo đó, các đối tượng yêu cầu chị ra ngân hàng rút tiền, dặn không được tiết lộ thông tin cho ai, kể cả người nhà và nhân viên ngân hàng để đảm bảo bí mật.

Sau khi Công an phường giải thích, chị P. biết mình bị lừa đảo, các đối tượng liên hệ chị P. cũng đã cắt liên lạc ngay sau đó.

Theo Công an thị xã Điện Bàn, lợi dụng tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra rất phức tạp, nhiều đối tượng đã sử dụng nhiều hình thức lừa đảo với công nghệ ngày một tinh vi nhằm chiếm đoạt tiền và tài sản của người dân.

Đại tá Lê Trung Hai - Trưởng Công an thị xã Điện Bàn - cho hay, qua các vụ án lừa đảo, cơ quan công an khuyến cáo đến người dân cần cẩn trọng hơn khi thực hiện các giao dịch, chuyển tiền qua mạng.

Tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, mật khẩu, mã OTP, không truy cập vào các đường link do các đối tượng hoặc người mua hàng chuyển đến. Khi phát hiện hoặc nghi ngờ các đối tượng có những thủ đoạn nói trên, người dân cần hết sức cảnh giác, bình tĩnh, không thực hiện theo yêu cầu của các đối tượng mà cần trình báo cơ quan công an để được phối hợp điều tra và có biện pháp ngăn chặn kịp thời.

Công Bính