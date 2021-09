Công an Hải Phòng thông tin vụ nổ súng trên phố làm một người bị thương

Dân trí Liên quan đến vụ một người làm thiện nguyện bị thương trong vụ nổ súng trên đường phố, Công an TP Hải Phòng sáng nay (22/9) đã có thông tin chính thức.

Tuyến phố xảy ra vụ nổ súng (Ảnh: CTV).

Theo đó, vào lúc 9h45 ngày 21/9, tại cửa nhà số 4 Phạm Bá Trực, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng, anh N.Q.H (SN1990, ở phường Hồ Nam, quận Lê Chân, TP Hải Phòng), trong khi đang phát quà từ thiện đã bị 2 đối tượng chưa rõ lai lịch, điều khiển xe mô tô, dùng súng bắn đầu đạn cao su vào chân phải.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, anh N.Q.H. được cấp cứu tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp với vết thương tại vùng đùi phải. Vụ việc cũng được cấp báo đến cơ quan Công an.

Tiếp nhận thông tin, Công an quận Hồng Bàng đã đến hiện trường, thu thập chứng cứ, phục vụ công tác điều tra.

Theo một số người dân, khu vực xảy ra vụ việc vốn là nơi nạn nhân cùng nhóm thiện nguyện phát cơm miễn phí cho người nghèo, vô gia cư.

Hiện Giám đốc Công an TP Hải Phòng đang chỉ đạo các phòng nghiệp vụ công an thành phố phối hợp với Công an quận Hồng Bàng tập trung điều tra làm rõ.

An Nhiên