Người phụ nữ sản xuất hàng vạn gói băng vệ sinh giả

Ngày 26/5, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên cho biết Đội Quản lý thị trường số 9 phối hợp Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh kiểm tra xe tải biển số 29H-240.xx do ông Nguyễn Xuân T. điều khiển.

Phát hiện cơ sở sản xuất băng vệ sinh giả quy mô lớn ở Hưng Yên (Ảnh: Chi Cục QLTT tỉnh Hưng Yên).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 11.040 gói băng vệ sinh thành phẩm mang các nhãn hiệu Kotex, Thạch Thảo có dấu hiệu giả mạo. Chủ lô hàng được xác định là bà Đỗ Thị T., trú tại xã Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.

Tại thời điểm làm việc, chủ hàng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng hóa trên.

Tiếp tục kiểm tra địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh Đỗ Thị T. tại xã Yên Mỹ, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở đang tổ chức sản xuất, đóng gói băng vệ sinh ngay tại chỗ.

Tại đây, đoàn kiểm tra tạm giữ 37.180 gói băng vệ sinh thành phẩm mang nhiều nhãn hiệu như Kotex, Lisa, Diana, Ánh Dương, Việt Thái, Thạch Thảo; hơn 525.000 miếng băng vệ sinh chưa đóng gói cùng gần 2 tấn bao bì, tem nhãn và nhiều máy móc phục vụ sản xuất.

Theo lời khai ban đầu, bà Đỗ Thị T. tự mua nguyên liệu, bao bì rồi sử dụng máy hàn nhiệt để đóng gói sản phẩm tại cơ sở trước khi đưa ra thị trường tiêu thụ.

Cơ quan chức năng xác định toàn bộ số hàng hóa thành phẩm có dấu hiệu sản xuất hàng giả. Lực lượng chức năng đã yêu cầu cơ sở dừng hoạt động, niêm phong máy móc và tạm giữ toàn bộ tang vật để phục vụ điều tra.

Theo cơ quan chức năng, tổng trị giá số hàng vi phạm tính theo giá hàng thật trên thị trường ước tính gần 1 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng liên quan để tiếp tục điều tra.